Рейносо: Боксёры Абеля Санчеса после боёв выглядят так, словно их переехал поезд

«Начнём с того, что у Головкина нет мексиканского стиля. У него вовсе нет никакой школы бокса. Все мы видим бойцов Абеля Санчеса и все мы знаем, что из каждого боя они выходят такими, словно их только что переехал поезд. Головкин очень размашисто выбрасывает удары и не знает как это делать. Кроме того, он не знает, как избегать атак соперников, принимая все удары на себя. Он не знает, кто такие контрпанчеры. Это худшая форма тупости. Называть этот стиль мексиканским — оскорбление для мексиканских боксёров», — приводит слова Рейносо BoxingScene.