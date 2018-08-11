Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
16:30
Енисей
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Рейносо: Боксёры Абеля Санчеса после боёв выглядят так, словно их переехал поезд

Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо раскритиковал своего коллегу Абеля Санчеса, который тренирует чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

По его словам, Санчес прививает всем своим бойцам примитивный стиль, который дорого им обходится.

Читайте также
Второй бой Головкина и «Канело» побил рекорд их первого поединка

«Начнём с того, что у Головкина нет мексиканского стиля. У него вовсе нет никакой школы бокса. Все мы видим бойцов Абеля Санчеса и все мы знаем, что из каждого боя они выходят такими, словно их только что переехал поезд. Головкин очень размашисто выбрасывает удары и не знает как это делать. Кроме того, он не знает, как избегать атак соперников, принимая все удары на себя. Он не знает, кто такие контрпанчеры. Это худшая форма тупости. Называть этот стиль мексиканским — оскорбление для мексиканских боксёров», — приводит слова Рейносо BoxingScene.

 Проклятый матч в Бразилии. Такого вы ещё не видели
Лучшая российская велогонщица бежит из России. Она спятила?
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
СМИ: «Галатасарай» интересуется Дзюбой
Ласицкене выиграла первое золото легкоатлетического ЧЕ
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
Шубенков опротестовал золото француза на ЧЕ. Все решил фотофиниш
«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в третьем туре РПЛ
ПАОК возобновил переговоры с бывшим полузащитником ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь