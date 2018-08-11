Альварес: Стиль Головкина вовсе не мексиканский

«Стиль Головкина вовсе не мексиканский. Я не знаю, с чего они взяли, что мексиканский стиль заключается в том, чтобы постоянно идти вперёд, бросать удары и принимать на себя всё, чем тебе отвечают. Это — не мексиканский стиль. Все, кого нокаутировал Головкин, стояли возле канатов прямо перед ним. Это то, чего он хочет.