Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
16:30
Енисей
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Альварес: Стиль Головкина вовсе не мексиканский

15 сентября в Лас-Вегасе состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Источник: Reuters

Последний решил поделиться ожиданиями от встречи, раскритиковав стиль соперника.

Читайте также
Леффлер рассказал о едва не сорванном реванше с «Канело» и крепком подбородке Головкина

«Стиль Головкина вовсе не мексиканский. Я не знаю, с чего они взяли, что мексиканский стиль заключается в том, чтобы постоянно идти вперёд, бросать удары и принимать на себя всё, чем тебе отвечают. Это — не мексиканский стиль. Все, кого нокаутировал Головкин, стояли возле канатов прямо перед ним. Это то, чего он хочет.

Я же в свою очередь понял, что в поединках с соперниками высокого класса нужно уметь адаптироваться к любому стилю и показывать преимущество в любой манере ведения боя. В этом суть, — приводит слова Альвареса BoxingScene.

 Проклятый матч в Бразилии. Такого вы ещё не видели
Лучшая российская велогонщица бежит из России. Она спятила?
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
СМИ: «Галатасарай» интересуется Дзюбой
Ласицкене выиграла первое золото легкоатлетического ЧЕ
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
Шубенков опротестовал золото француза на ЧЕ. Все решил фотофиниш
«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в третьем туре РПЛ
ПАОК возобновил переговоры с бывшим полузащитником ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь