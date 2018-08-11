Жанат Жакиянов и Жанкош Тураров покинули ТОП-15 в обновленном рейтинге IBF

Так, выступавший в легчайшем весе (до 52,2 кг) Жанат Жакиянов покинул ТОП-15, хотя до этого занимал 13-ю позицию.

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Как известно, 21 октября 2017 года Жакиянов решением судей проиграл британцу Райану Барнетту (18−0, 9 КО) за титулы WBA и IBF. Поединок проходил в родном для его соперника Белфасте. После того боя Барнетт не прошел обязательный допинг-тест и команда Жакиянова подала протест в IBF и WBA. Но протест не был даже рассмотрен Британским Советом по боксу, отвечающем за вопросы допинга британских спортсменов.

Разочарованный несправедливостью Жакиянов решил завершить карьеру. Из бокса он ушел в статусе бывшего чемпиона мира в легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBO. Оба пояса он завоевал в феврале 2017 года, когда раздельным решением судей победил американца Роуши Уоррена (15−2, 4 КО). Позже Жакиянов отказался от титула IBO.

Жанкош Тураров, выступавший в полусреднем весе (до 66,7 кг), также покинул ТОП-15, хотя ранее шел на восьмой позиции.

27-летний Тураров провел на профи-ринге 22 боя, одержав во всех них победы. Причем 15 из них завершил досрочно.

Свой последний поединок казахстанец провел 9 сентября 2017 года в андеркарте вечера бокса в Астане, где победил аргентинца Бруно Леонардо Ромея единогласным решением.