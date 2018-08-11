Жанат Жакиянов и Жанкош Тураров покинули ТОП-15 в обновленном рейтинге IBF
Некоторые казахстанские профи потеряли свои позиции после обновления рейтинга Международной Федерации Бокса (IBF), передает корреспондент Vesti.kz.
Некоторые казахстанские профи потеряли свои позиции после обновления рейтинга Международной Федерации Бокса (IBF), передает корреспондент Vesti.kz.
Так, выступавший в легчайшем весе (до 52,2 кг) Жанат Жакиянов покинул ТОП-15, хотя до этого занимал 13-ю позицию.
Как известно, 21 октября 2017 года Жакиянов решением судей проиграл британцу Райану Барнетту (18−0, 9 КО) за титулы WBA и IBF. Поединок проходил в родном для его соперника Белфасте. После того боя Барнетт не прошел обязательный
Разочарованный несправедливостью Жакиянов решил завершить карьеру. Из бокса он ушел в статусе бывшего чемпиона мира в легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBO. Оба пояса он завоевал в феврале 2017 года, когда раздельным решением судей победил американца Роуши Уоррена (15−2, 4 КО). Позже Жакиянов отказался от титула IBO.
Жанкош Тураров, выступавший в полусреднем весе (до 66,7 кг), также покинул ТОП-15, хотя ранее шел на восьмой позиции.
27-летний Тураров провел на
Свой последний поединок казахстанец провел 9 сентября 2017 года в андеркарте вечера бокса в Астане, где победил аргентинца Бруно Леонардо Ромея единогласным решением.
В главном бою этого вечера казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО) нокаутировал Брэндона Кука (18−1, 11 КО) и отстоял свои титулы — WBO NABO и WBA