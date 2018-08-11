СМИ: Нокаутированный Бейбутом Шуменовым боксер станет соперником Дениса Лебедева

По данным RingPolska, обещанным «соперником из топ-15 рейтинга WBA» будет турецкий гейткипер Хизни Алтункая (30−2, 17 КО).

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Источник сообщает, что турок «является основным кандидатом на бой с Лебедевым». В какой весовой категории состоится бой пока что не уточняется — ранее ходили слухи о том, что для Лебедева ищут бой в договорном весе, а сам боксер признавался, что «немного себя запустил, весит 105 килограммов».

Напомним, Алтункая появился в рейтинге WBA в мае и занял третью позицию, после чего был санкционирован его бой с на месяц раньше появившемся в ТОП-15 казахстанцем Бейбутом Шуменовым (18−2, 12 КО) за титул «обычного» чемпиона мира. После ожидаемого досрочного поражения казахстанцу турка оставили в ТОП-15. Сейчас Алтункая занимает девятую строчку обновленного рейтинга организации.