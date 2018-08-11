Санчес: «Канело» изменил свой стиль в бою с Головкиным. Он превратился в боксера, который убегает

«У Альвареса был один стиль на протяжении 40 поединков, а тут он внезапно его изменил и превратился в боксера, который убегает.

То, что обещает фанатам до боя, совершенно отличается от того, как он потом дерется. Если он говорит, что хочет вырубить Головкина, пусть попробует, а то бросает удары в отчаянии.

Честно говоря, я не думаю, что в этот раз «Канело» будет более агрессивно боксировать. За пассивность фанаты разрывают его в социальных сетях. Если он снова будет так боксировать, фанаты продолжат рвать его на кусочки. Хочет продолжать в том же духе, пожалуйста. Мы ничего не можем с этим поделать, — сказал Санчес LA Times.