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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес: «Канело» изменил свой стиль в бою с Головкиным. Он превратился в боксера, который убегает

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что Сауль «Канело» Альварес и в рематче предстанет пассивным боксером.

«У Альвареса был один стиль на протяжении 40 поединков, а тут он внезапно его изменил и превратился в боксера, который убегает.

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То, что обещает фанатам до боя, совершенно отличается от того, как он потом дерется. Если он говорит, что хочет вырубить Головкина, пусть попробует, а то бросает удары в отчаянии.

Честно говоря, я не думаю, что в этот раз «Канело» будет более агрессивно боксировать. За пассивность фанаты разрывают его в социальных сетях. Если он снова будет так боксировать, фанаты продолжат рвать его на кусочки. Хочет продолжать в том же духе, пожалуйста. Мы ничего не можем с этим поделать, — сказал Санчес LA Times.

Отметим, что изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за проваленных допинг-тестов и последующей дисквалификации мексиканца. С большими сложностями стороны передоговорились о поединке на 15 сентября. Боксеры снова встретятся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где год назад не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью. Телеканал HBO покажет рематч по системе платных трансляций (PPV).

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