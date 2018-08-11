Головкин возглавил рейтинг P4P-боксеров по версии американского издания

Источник: Reuters

По мнению американского издания, первая строчка в этом списке принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину, которому 15 сентября в Лас-Вегасе предстоит провести второй бой с Саулем «Канело» Альваресом. Кстати, мексиканец разместился только на шестой позиции.

В тройку P4P-боксеров входят украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд. ТОП-10 замыкает непобежденный британский боксер Энтони Джошуа, который 22 сентября в Лондоне встретится с россиянином Александром Поветкиным. Полный рейтинг El Paso Times выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин

2. Василий Ломаченко

3. Теренс Кроуфорд

4. Майки Гарсия

5. Эррол Спенс-младший

6. Сауль «Канело» Альварес

7. Срисакет Сор Рунгвисаи

8. Наоя Иноуэ

9. Александр Усик

10. Энтони Джошуа.