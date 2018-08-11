Головкин возглавил рейтинг P4P-боксеров по версии американского издания
El Paso Times составил свой рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.
El Paso Times составил свой рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.
По мнению американского издания, первая строчка в этом списке принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину, которому 15 сентября в
В тройку P4P-боксеров входят украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд. ТОП-10 замыкает непобежденный британский боксер Энтони Джошуа, который 22 сентября в Лондоне встретится с россиянином Александром Поветкиным. Полный рейтинг El Paso Times выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин
2. Василий Ломаченко
3. Теренс Кроуфорд
4. Майки Гарсия
5. Эррол Спенс-младший
6. Сауль «Канело» Альварес
7. Срисакет Сор Рунгвисаи
8. Наоя Иноуэ
9. Александр Усик
10. Энтони Джошуа.
Добавим, что первый поединок Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года на арене