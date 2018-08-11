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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин возглавил рейтинг P4P-боксеров по версии американского издания

El Paso Times составил свой рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

По мнению американского издания, первая строчка в этом списке принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину, которому 15 сентября в Лас-Вегасе предстоит провести второй бой с Саулем «Канело» Альваресом. Кстати, мексиканец разместился только на шестой позиции.

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В тройку P4P-боксеров входят украинец Василий Ломаченко и американец Теренс Кроуфорд. ТОП-10 замыкает непобежденный британский боксер Энтони Джошуа, который 22 сентября в Лондоне встретится с россиянином Александром Поветкиным. Полный рейтинг El Paso Times выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин
2. Василий Ломаченко
3. Теренс Кроуфорд
4. Майки Гарсия
5. Эррол Спенс-младший
6. Сауль «Канело» Альварес
7. Срисакет Сор Рунгвисаи
8. Наоя Иноуэ
9. Александр Усик
10. Энтони Джошуа.

Добавим, что первый поединок Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда боксеры не выявили сильнейшего. Итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Год спустя соперники вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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