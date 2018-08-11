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13:14 (мск), источник: Vesti.kz

Леффлер рассказал о едва не сорванном реванше с «Канело» и крепком подбородке Головкина

Том Леффлер, промоутер Геннадия Головкина, не сомневается в том, что его подопечный выдержит мощные удары Сауля «Канело» Альвареса.

«У Головкина один из лучших подбородков, может быть, лучший подбородок в боксе. “Канело” нанес апперкот, а все что сделал Геннадий — это шаг назад, а затем пошел вперед и нанес два взамен, и это повлияло на внутреннее состояние “Канело”. Это был его лучший удар, и он не нанес никакого урона GGG, что еще он может сделать?», — рассказал Леффлер LА Times.

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Также Леффлер признает, что в какой-то момент думал, что матч-реванш не состоится.

«Был по крайней мере час после истечения срока, когда я думал, что этого не произойдет. Я позвонил в HBO, MGM и всем нашим партнерам, чтобы сказать им, что рематча не будет. Но в итоге через пять минут все было решено», — добавил он.

Как известно, реванш боксеров должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за проваленных допинг-тестов и последующей дисквалификации мексиканца. С большими сложностями стороны передоговорились о поединке на 15 сентября. Соперники снова встретятся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где год назад не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью. Телеканал HBO покажет рематч по системе платных трансляций (PPV).

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