«Мы уже выиграли первый бой». Тренер Головкина поведал о настрое на реванш с «Канело»

«Головкин весьма сосредоточен, но он не рассматривает этот бой как что-то личное. Ведь это спорт. Подготовка проходит в таком же режиме, как и всегда. Мы выиграли первый бой, и если будем действовать также, то победим снова, — цитирует Санчеса BoxingScene.com. — Думаю, второй бой выйдет более ярким. Ведь на “Канело” оказывается большое давление, он должен доказать, что может победить Геннадия. В этом случае Альварес будет более активным. Я никогда не злился на “Канело”, но я зол на обстоятельства, в которые он нас втянул. Со своей стороны мы попытаемся выиграть наилучшим образом».