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13:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы уже выиграли первый бой». Тренер Головкина поведал о настрое на реванш с «Канело»

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), рассказал о настрое и тактике своего подопечного на матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Источник: AFP 2018

Боксеры вернутся 15 сентября на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, где ровно год назад не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние спорной ничьей.

«Головкин весьма сосредоточен, но он не рассматривает этот бой как что-то личное. Ведь это спорт. Подготовка проходит в таком же режиме, как и всегда. Мы выиграли первый бой, и если будем действовать также, то победим снова, — цитирует Санчеса BoxingScene.com. — Думаю, второй бой выйдет более ярким. Ведь на “Канело” оказывается большое давление, он должен доказать, что может победить Геннадия. В этом случае Альварес будет более активным. Я никогда не злился на “Канело”, но я зол на обстоятельства, в которые он нас втянул. Со своей стороны мы попытаемся выиграть наилучшим образом».

Изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за проваленных допинг-тестов и последующей дисквалификации мексиканца. С большими сложностями стороны передоговорились о поединке на 15 сентября.

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