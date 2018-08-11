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16:15 (мск), источник: Sports.kz

«Канело» возомнил себя Мэйвезером и попытался поучить Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес вспомнил свое поражение от Флойда Мэйвезера-младшего и провел параллели с противостоянием с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

«Альварес вспомнил свое единственное поражение в карьере от неуловимого Мэйвезера в 2013-м. Вскоре после боя он сказал, что жаловался на Мэйвезера так же, как Головкин сейчас жалуется на него самого», — пишет журналист Los Angeles Times Дилан Эрнандес.

— Позже я узнал, что против соперника высокого уровня ты должен адаптироваться к любому стилю и показать, что твой стиль все равно будет превосходить. В этом истина, — сказал «Канело».

Рематч «Канело» — GGG пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.

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