«Канело» возомнил себя Мэйвезером и попытался поучить Головкина

«Альварес вспомнил свое единственное поражение в карьере от неуловимого Мэйвезера в 2013-м. Вскоре после боя он сказал, что жаловался на Мэйвезера так же, как Головкин сейчас жалуется на него самого», — пишет журналист Los Angeles Times Дилан Эрнандес.

— Позже я узнал, что против соперника высокого уровня ты должен адаптироваться к любому стилю и показать, что твой стиль все равно будет превосходить. В этом истина, — сказал «Канело».