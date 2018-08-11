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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Уважение потеряно, он свое получит». Альварес о бое Головкина с Мартиросяном, тактике на реванш и своей травме

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) в преддверии матча-реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) оценил последний бой казахстанца и рассказал о своей тактике.

Изначально их реванш должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за проваленных допинг-тестов и последующей дисквалификации мексиканца. В срочном порядке Головкину нашли замену на эту дату в лице американца Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 KO), которого чемпион нокаутировал во втором раунде.

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По словам «Канело», он не придал большое значение этому поединку, поскольку Мартиросян находится не на его уровне.

«Разумеется, я смотрел его бой с Ванесом. Геннадий — это мой будущий соперник и моя работа за ним наблюдать. Как я и предполагал, это даже и боем нельзя было назвать. Мартиросян не соперник для Головкина. Он не соответствует моему уровню и поэтому я не придавал этому поединку большого значения.

Что касается реванша с Головкиным, то теперь я потерял к Геннадию всякое уважение. Полагаю, что это взаимно. 15 сентября в ринге окажемся только мы вдвоем и будет совершенно неважно, будут за меня болеть, или нет. Мы сразимся один на один и он свое получит.

Я собираюсь внести необходимые корректировки, чтобы победить. Головкин просто любит болтать. Ему нравится много говорить и искать все возможные оправдания, но 15 сентября вы увидите, что такое «Канело» Альварес и на что он способен. Без сомнения, это будет другой бой. Это будет лучший бой. Мы уже знаем друг друга. Теперь мы знаем, что мы должны делать, — цитирует Альвареса Worldboxingnews.net.

Также мексиканец рассказал о своем восстановлении после операции на колене, которую он перенес этой весной.

«Я знаю, как двигаться внутри ринга. Это всегда было частью моего арсенала. Колено уже не проблема. Мы усердно тренируемся. У нас есть запасной план на тот случай, если оно даст знать о себе во время боя, но надеюсь он не пригодится», — добавил Альварес.

Добавим, что Головкин и Альварес с большими сложностями передоговорились о реванше на 15 сентября. Боксеры вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, где ровно год назад их первый бой завершился спорной ничьей.

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