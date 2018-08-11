«Начал кушать морковку». Промоутер Головкина затравил «Канело» за допинг, предсказал побоище в реванше и третий бой

Напомним, второй бой Головкина и Альвареса запланирован на 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их первая встреча, прошедшая ровно год назад на этой же площадке, победителя не выявила — судьи насчитали ничью.

— Вы знаете, что Головкин самый популярный немексиканский боец у мексиканцев?

— Похоже на то. Я получаю много сообщений от мексиканских болельщиков с просьбой: «Пожалуйста, нокаутируйте Альвареса». «Канело» очень популярен у мексиканцев, но Головкин имеет огромную поддержку мексиканских фанов. Мы увидим это 15 сентября, у него будет большая поддержка на День Независимости Мексики.

— «Канело» говорил, что убрал мясо из своей диеты, он выглядит стройнее и быстрее.

— Мы надеемся, он начал кушать морковку, как Майки Гарсиа перед крайним поединком. Майки выкладывал видео про это. Мы надеемся, что «Канело» будет кушать морковку, потому что нам не нужен провал допинг-теста еще раз.

— Каким вы видите поединок Головкина и Альвареса 15 сентября?

— Бойцы получили большое уважение за первый бой. В реванше все будет по-другому. «Канело» предсказывает нокаут, а Головкин не передаст бой в руки судей. Будет то еще побоище. Думаю, вы увидите, как Геннадий начнет раньше, чем в первом бою. Обычно ему нужно два раунда, чтобы прочувствовать оппонента, после этого он включается. В этот раз он не даст шанса судьям повлиять на результат подсчётом очков. Он выйдет очень агрессивным. «Канело» критиковали за стиль и счёт поединка. В этот раз, под давлением, он, возможно, будет более агрессивным, чем в прошлый раз, и возможно будет пытаться выиграть нокаутом.

— Будет ли третий поединок, вне зависимости от результатов второго?

— Эти ребята из pound-for-pound, два наиболее значимых бойца в спорте. Я вижу, что такой поединок может произойти еще раз. Первый бой был конкурентный, второй, думаю, будет таким же. Ты никогда не знаешь, что случится, но если он будет конкурентный, я уверен, что это случится снова.

Читайте также Леффлер рассказал о едва не сорванном реванше с «Канело» и крепком подбородке Головкина

Изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая, но его отменили по вине мексиканца. Сразу в двух февральских допинг-пробах Альвареса обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии «Канело» отказался от реванша с Головкиным и получил шестимесячную дисквалификацию от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), срок которой истекает в середине августа.