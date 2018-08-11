«Обзвонил всех партнеров». Промоутер Головкина вспомнил о развязке переговоров с «Канело»
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в очередной раз рассказал об успешном завершении переговоров с командой Сауля Альвареса о рематче, сообщает Sports.kz.
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в очередной раз рассказал об успешном завершении переговоров с командой Сауля Альвареса о рематче, сообщает Sports.kz.
— До дедлайна оставался как минимум час, когда я думал, что этого уже не произойдет. Я позвонил Tecate, HBO, MGM и всем нашим партнерам, чтобы сказать им, что этого не случится. Но в итоге за пять минут всё было решено, — сказал Леффлер.
Команды боксеров официально не раскрывали детали переговоров, однако в некоторых интервью Леффлер и тренер GGG Абель Санчес подтверждали, что им удалось договориться на 45% от общего разделения доходов. Напомним, в первом поединке, который состоялся 16 сентября 2017 года в
Второй бой пройдет 15 сентября, также в