Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Анжи
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нант0
Монако0
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут2
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Челси3
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Енисей1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур2
Все события
Фоторепортажи
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
18:14 (мск), источник: Sports.kz

«Обзвонил всех партнеров». Промоутер Головкина вспомнил о развязке переговоров с «Канело»

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в очередной раз рассказал об успешном завершении переговоров с командой Сауля Альвареса о рематче, сообщает Sports.kz.

— До дедлайна оставался как минимум час, когда я думал, что этого уже не произойдет. Я позвонил Tecate, HBO, MGM и всем нашим партнерам, чтобы сказать им, что этого не случится. Но в итоге за пять минут всё было решено, — сказал Леффлер.

Команды боксеров официально не раскрывали детали переговоров, однако в некоторых интервью Леффлер и тренер GGG Абель Санчес подтверждали, что им удалось договориться на 45% от общего разделения доходов. Напомним, в первом поединке, который состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе, Головкин получил лишь 30%.

Второй бой пройдет 15 сентября, также в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.

 Комиссия дисквалифицировала казахстанского нокаутера из лагеря Головкина
Головкин поставил «Канело» жесткий ультиматум
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
Дзюба может оказаться в «Бордо», а Промес в «Милане». Слухи дня
Способности 14-летней российской фигуристки сочли выше мужских
«Барселона» определилась с главными трансферными целями
Единственный допущенный на ЧЕ российский ходок выиграл медаль
Младший брат хорватской звезды. Кто заменит Головина в ЦСКА
«Спартак» принимает «Анжи» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь