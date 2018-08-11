«Обзвонил всех партнеров». Промоутер Головкина вспомнил о развязке переговоров с «Канело»

— До дедлайна оставался как минимум час, когда я думал, что этого уже не произойдет. Я позвонил Tecate, HBO, MGM и всем нашим партнерам, чтобы сказать им, что этого не случится. Но в итоге за пять минут всё было решено, — сказал Леффлер.