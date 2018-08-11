Головкин высказался о силе удара «Канело»
Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился мнением о силе ударов мексиканца Сауля Альвареса в первом поединке, сообщает Sports.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился мнением о силе ударов мексиканца Сауля Альвареса в первом поединке, сообщает Sports.kz.
— Трудно оценить, после того как прошел целый год, но из того, что я помню, и что меня не удивило, — это то, что он не тяжелый панчер. В первом бою он не был тяжелым панчером, — сказал Головкин.
Ранее силу GGG оценил, в свою очередь, «Канело».
Мексиканский боксер сказал, что в ней нет ничего сверхъестественного, однако поставил Головкину «восьмерку» или «девятку» по десятибалльной шкале.
Рематч Головкин — «Канело» состоится 15 сентября в
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