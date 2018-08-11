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20:08 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес упрекнул Головкина за болтовню и пообещал нокаутировать в реванше

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) заверил, что в реванше будет стремиться нокаутировать казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе.

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По словам «Канело», соперник уже наговорил достаточно, чтобы вызывать личную неприязнь, так что дальнейшие заявления Головкина уже никак его не трогают.

«Я включусь в работу с первого раунда, чтобы нокаутировать Головкина. Геннадий говорит, что он выходит на ринг не ради денег, но те, кто говорит так, делают это именно ради финансовой выгоды. Что касается обвинений Головкина в мой адрес относительно допинга, то меня это совсем не раздражает. Атлетическая комиссия штата Невада знает, что запрещенные вещества попали в мой организм случайно. У Головкина же всегда будут сомнения, потому что он всегда будет настроен ко мне негативно», — приводит слова Альвареса BoxingScene.com.

Напомним, изначально реванш должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за Альвареса, провалившего допинг-тест и получившего дисквалификацию на полгода. Стороны в большими сложностями передоговорились на 15 сентября.

Первый бой Головкина и «Канело» состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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