Альварес упрекнул Головкина за болтовню и пообещал нокаутировать в реванше

По словам «Канело», соперник уже наговорил достаточно, чтобы вызывать личную неприязнь, так что дальнейшие заявления Головкина уже никак его не трогают.
«Я включусь в работу с первого раунда, чтобы нокаутировать Головкина. Геннадий говорит, что он выходит на ринг не ради денег, но те, кто говорит так, делают это именно ради финансовой выгоды. Что касается обвинений Головкина в мой адрес относительно допинга, то меня это совсем не раздражает. Атлетическая комиссия штата Невада знает, что запрещенные вещества попали в мой организм случайно. У Головкина же всегда будут сомнения, потому что он всегда будет настроен ко мне негативно», — приводит слова Альвареса BoxingScene.com.
Напомним, изначально реванш должен был состояться 5 мая, но его отменили
Первый бой Головкина и «Канело» состоялся в сентябре 2017 года на арене