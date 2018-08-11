Альварес упрекнул Головкина за болтовню и пообещал нокаутировать в реванше

«Я включусь в работу с первого раунда, чтобы нокаутировать Головкина. Геннадий говорит, что он выходит на ринг не ради денег, но те, кто говорит так, делают это именно ради финансовой выгоды. Что касается обвинений Головкина в мой адрес относительно допинга, то меня это совсем не раздражает. Атлетическая комиссия штата Невада знает, что запрещенные вещества попали в мой организм случайно. У Головкина же всегда будут сомнения, потому что он всегда будет настроен ко мне негативно», — приводит слова Альвареса BoxingScene.com.