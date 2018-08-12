Хан: Ломаченко мал для боя с Пакьяо

«У Пакьяо гораздо больше опыта в профессионалах.
К тому же, на его стороне габариты и мощь, так что фаворитом для меня является Мэнни. Ломаченко мал для поединка с Пакьяо. Но если бы бой прошёл в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), то интриги было бы больше, потому что это уже не категория Мэнни.
Конечно, бой может пройти и в промежуточном весе, к примеру, в 145 фунтах (65,7 кг), но для Ломаченко это всё равно будет сложно. Но я не вижу вариантов, при которых Пакьяо спустится в первый полусредний вес.
Что касается возможного противостояния Василия с Майки Гарсией, то это был бы один из самых больших боёв в нашем спорте. Это то, что хотели бы видеть фанаты. Оба пока кажутся непобедимыми и на такой поединок будет интересно посмотреть. Майки обладает отличным таймингом, а у Василия непревзойдённые умения. Он отлично передвигается и режет углы. Это будет классный бой, — приводит слова Хана World Boxing News.