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14:44 (мск), источник: Sports.kz

Назван второй по значимости бой после поединка Головкин — «Канело»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан изложил свой взгляд на самые ожидаемые и громкие бои в боксе, которые могут состояться в ближайшее время.

Источник: Sports.kz

Амир поддерживает идею проведения боя между чемпионом в легком весе по версиям WBC и IBF Майки Гарсией и обладателем пояса IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

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«Думаю, со спортивной точки зрения, это отличный бой. Два непобежденных боксера с большими именами. В рамках полусреднего дивизиона это будет один из самых больших боев. Мы уже давно не видели таких громких поединков в этом весе. Думаю, это будет второй по значимости бой после реванша Головкина с Альваресом, — сказал Амир.

«Боксу нужны такие поединки. Тут сложно дать какой-то прогноз, в действительности у Майки и Эррола равные шансы на победу, — добавил Хан.

Напомним, что Амир Хан также выступает в полусреднем весе и уже неоднократно заявлял о своих намерениях попытаться завоевать титул чемпиона мира в этом дивизионе. Второй бой казахстанца Геннадия Головкина с мексиканским боксером Саулем «Канело» Альваресом состоится 15 сентября.

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