«Все что-то принимают». Экс-чемпионка WBC громко высказалась после слов Головкина о «грязном» «Канело»
Бывшая чемпионка WBC в первом среднем весе 51-летняя Миа
Бывшая чемпионка WBC в первом среднем весе 51-летняя Миа
«Все их принимают, и все в боксе знают об этом, — написала
«Я боксировала 20 лет, провела больше 70 боев, тренировалась с величайшими боксерами своей эпохи, работала с лучшими тренерами и двумя величайшими промоутерами — Кингом и Арумом. Думаю, я намного лучше знаю, кто использует стероиды, а кто нет. Поносить Канело за использование стероидов, а потом выходить на ринг против него, потому что это приносит деньги — лицемерие. Если вас волнует данная тема, устройте Канело бойкот: не деритесь с ним, откажитесь от этих денег. Стойте на своих убеждениях, — добавила
Позднее она также призналась в интервью LA Times, что сама использовала запрещенные препараты для подготовки примерно к 20 боям из 66 проведенных на профессиональном ринге. Это были в основном препараты, помогающие повысить скорость ударов и передвижения по рингу, а также способствующие восстановлению после напряженных тренировок.
«Меня много раз тестировали, — рассказала
В интервью она отказалась назвать их имена, однако в одном из сообщений в Твиттере упомянула бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда.