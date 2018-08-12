«Все что-то принимают». Экс-чемпионка WBC громко высказалась после слов Головкина о «грязном» «Канело»

Источник: Sports.kz

«Все их принимают, и все в боксе знают об этом, — написала Сент-Джон в Твиттере, комментируя высказывание казахстанца Геннадия Головкина о том, что Сауль «Канело» Альварес является самым грязным соперником среди всех, с кем ему приходилось встречаться. — Спортсмены находятся в очень сложной ситуации. Если ты знаешь, что все твои спарринг-партнеры что-то принимают, и твои соперники вероятно тоже, как соревноваться с ними в такой ситуации? Использование стероидов никогда не прекратится. Неважно, насколько строгим будет тестирование, спортсмены найдут способ обойти его«.

«Я боксировала 20 лет, провела больше 70 боев, тренировалась с величайшими боксерами своей эпохи, работала с лучшими тренерами и двумя величайшими промоутерами — Кингом и Арумом. Думаю, я намного лучше знаю, кто использует стероиды, а кто нет. Поносить Канело за использование стероидов, а потом выходить на ринг против него, потому что это приносит деньги — лицемерие. Если вас волнует данная тема, устройте Канело бойкот: не деритесь с ним, откажитесь от этих денег. Стойте на своих убеждениях, — добавила Сент-Джон.

Позднее она также призналась в интервью LA Times, что сама использовала запрещенные препараты для подготовки примерно к 20 боям из 66 проведенных на профессиональном ринге. Это были в основном препараты, помогающие повысить скорость ударов и передвижения по рингу, а также способствующие восстановлению после напряженных тренировок.

«Меня много раз тестировали, — рассказала Сент-Джон. — Существует множество методов обмана. Если тебя не поймали, это не означает, что ты чист. Это означает лишь то, что тебя не поймали. Я хорошо готовилась. Нам давали большой список препаратов, которые нельзя принимать, и я знала, что многое из того, что я принимаю, входит в этот список. Я делала все возможное, чтобы скрыть следы: маскирующие препараты, катетеры с чужой мочой. А дальше — как повезет». По словам Сент-Джон, находясь на тренировочных сборах, она видела, что многие тренирующиеся рядом боксеры делали то же самое.