Легендарный Джордж Форман сделал прогноз на второй бой Головкин — «Канело»
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман поделился мнением о предстоящем втором поединке Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Источник:Sports.kz
«Джордж, какие-нибудь мысли по поводу того, кто победит в рематче “Канело” — GGG?» — спросил Формана в твиттере один из болельщиков.
«Трудный вызов. “Канело” доказал, что может пройти всю дистанцию с Головкиным. Так что шансы панчера теперь уменьшились», — ответил бывший американский боксер.
Во время загрузки произошла ошибка.
Первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Рематч пройдет 15 сентября там же. На него букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.53, победа Альвареса — 2.53, ничья — 25.