Легендарный Джордж Форман сделал прогноз на второй бой Головкин — «Канело»

Источник: Sports.kz

«Джордж, какие-нибудь мысли по поводу того, кто победит в рематче “Канело” — GGG?» — спросил Формана в твиттере один из болельщиков.

«Трудный вызов. “Канело” доказал, что может пройти всю дистанцию с Головкиным. Так что шансы панчера теперь уменьшились», — ответил бывший американский боксер.