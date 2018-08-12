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13:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Турецкий боксер Алтункая станет следующим соперником россиянина Лебедева

ТАСС, 12 августа. Российский боксер Денис Лебедев проведет следующий поединок против турецкого спортсмена Хизни Алтункая. Об этом сообщает портал Ringpolska.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Лебедев следующий бой проведет в Челябинске 7 сентября.

Алтункая занимает девятое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBA). В последнем бою 7 июля в первом тяжелом весе по версии WBA Regular турецкий боксер проиграл казахстанцу Бейбуту Шуменову.

Всего на счету 38-летнего Лебедева 30 побед (22 нокаутом) и два поражения, 30-летний Алтункая за карьеру одержал 30 побед (17 нокаутом) и потерпел два поражения.

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