СМИ: Турецкий боксер Алтункая станет следующим соперником россиянина Лебедева
ТАСС, 12 августа. Российский боксер Денис Лебедев проведет следующий поединок против турецкого спортсмена Хизни Алтункая. Об этом сообщает портал Ringpolska.
ТАСС, 12 августа. Российский боксер Денис Лебедев проведет следующий поединок против турецкого спортсмена Хизни Алтункая. Об этом сообщает портал Ringpolska.
Ранее сообщалось, что Лебедев следующий бой проведет в Челябинске 7 сентября.
Алтункая занимает девятое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBA). В последнем бою 7 июля в первом тяжелом весе по версии WBA Regular турецкий боксер проиграл казахстанцу Бейбуту Шуменову.
Всего на счету 38-летнего Лебедева 30 побед (22 нокаутом) и два поражения, 30-летний Алтункая за карьеру одержал 30 побед (17 нокаутом) и потерпел два поражения.