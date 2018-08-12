«Ничего не сможем поделать». Тренер Головкина рассказал об опасениях перед реваншем с «Канело»

«Это будет первый реванш в профессиональной карьере Головкина, и он будет драться с парнем, которого хорошо знает. Но если судьи вновь будут считать не в пользу Головкина, тогда у этого спорта большие проблемы. Если они опять это провернут, тогда все дело в штате Невада. Мы ничего не можем с этим поделать, в наших силах только драться. Надеюсь, на этот раз нам подберут не предвзятых судей, которые будут оценивать то, что видят, и не заполнят свои судейские карточки ещё до боя», — сказал Санчес в интервью FightHype.