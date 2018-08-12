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17:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Ничего не сможем поделать». Тренер Головкина рассказал об опасениях перед реваншем с «Канело»

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) Абель Санчес не сомневается в победе своего подопечного во втором бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает VRinge.com.

По словам Санчеса, его беспокоит только один вопрос — и это судейство.

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В первой встрече была зафиксирована ничья, а наибольшую критику получила Аделаида Берд, отдавшая Альваресу победу со счетом 118−112.

«Это будет первый реванш в профессиональной карьере Головкина, и он будет драться с парнем, которого хорошо знает. Но если судьи вновь будут считать не в пользу Головкина, тогда у этого спорта большие проблемы. Если они опять это провернут, тогда все дело в штате Невада. Мы ничего не можем с этим поделать, в наших силах только драться. Надеюсь, на этот раз нам подберут не предвзятых судей, которые будут оценивать то, что видят, и не заполнят свои судейские карточки ещё до боя», — сказал Санчес в интервью FightHype.

Напомним, второй бой между Головкиным и Альваресом пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В предстоящем поединке казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, которым ранее владел Альварес, и специальный пояс WBC.

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