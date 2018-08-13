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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя задумал свести «Канело» Альвареса с чемпионом IBF

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) может провести бой с чемпионом IBF в полусреднем весе американцем Эрролом Спенсом-младшим (24−0, 21 КО). Об этом заявил основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

По его словам, для этого поединка Спенсу придется подняться на две весовые категории до 160 фунтов, где сейчас выступает Альварес.

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Де Ла Хойя отметил, что его подопечный не станет спускаться до 154 или 147 фунтов.

«У меня нет никаких сомнений, что Сауль готов к поединку со Спенсом-младшим, просто потому, что Альварес всегда готов к боям с лучшими из лучших. Я считаю, что супербоксер уровня Эррола вполне способен подняться на пару весовых категорий и бросить вызов “Канело”. Убежден, что это будет невероятный поединок. Надеюсь, что он рано или поздно состоится, если команда Спенса-младшего пожелает этого и начнет переговоры об организации боя с нами», — сказал Де Ла Хойя в интервью порталу Fighthub TV.

Добавим, что у «Канело» на 15 сентября намечен матч-реванш с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Повторный бой пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где год назад боксеры не смогли выявить победителя, и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

При этом Головкин владел титулом IBF в среднем весе, но в июне организация отобрала его за отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение поединка с обязательным претендентом. Вскоре после лишения пояса GGG сумел договориться с «Канело» о сентябрьском реванше.

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