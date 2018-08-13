«Панчер от Бога против трусливого бегунка». Тренер Головкина о шлепках Альвареса и числе раундов в реванше

Наставник в очередной раз напомнил всем, что Головкин — «панчер от бога», а у Альвареса «шлепки вместо ударов», после чего принялся уговаривать мексиканца «быть мужиком и принять бой на встречных курсах», а не использовать «трусливую тактику бегунка».

При этом тренер удивил, когда отметил, что в финале турнира тяжеловесов Всемирной боксерской суперсерии украинец Александр Усик (15−0, 11 КО) «использовал такую же тактику, как и Альварес», когда перебоксировал россиянина Мурата Гассиева (26−1, 19 КО), также подопечного Санчеса.

«Надеюсь, на этот раз Альварес подарит людям махач с Головкиным. Ведь именно этого болельщики и заслуживают. Хватит кормить их всякой чепухой, давай дерись!, — говорит Санчес. — Головкин всегда пытается дать людям зрелищный бой. Но как сделать зрелище, если соперник вместо того, чтобы драться, наматывает круги по рингу? Что тогда делать? Хватать его руками? Бегать за ним?».

«Усик в бою против Гассиева использовал тактику Альвареса, — отметил Санчес. — Единственная разница в том, что он хотя бы пытался нокаутировать Гассиева и не давал тому делать свою работу. Усик нейтрализовал нас, а Альварес даже и не пытался. Может быть, на этот раз Альварес попытается нокаутировать Головкина. Но в таком случае он и сам окажется в зоне поражения. А значит, будет рубка. Не знаю, может ли он потрясти Головкина. Думаю, бой опять пройдет всю дистанцию. Тяжело нокаутировать бегунка».