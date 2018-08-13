Самый высокооплачиваемый актер Голливуда поставил на победу Головкина в реванше с «Канело»

Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя. Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.

«Думаю, Головкин выиграл первый бой, однозначно. “Канело” мне тоже нравится, но не вижу, как он может побить GGG. Головкин — очень и очень серьезный парень, и к тому же он сейчас взбешен и рассержен», — сказал Уолберг в беседе с BadCulture TV.

Изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая, но его отменили по вине мексиканца. Сразу в двух февральских допинг-пробах Альвареса обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии «Канело» отказался от майского поединка и получил шестимесячную дисквалификацию от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), срок которой истекает в середине августа.

С большими сложностями стороны передоговорились о реванше на 15 сентября. Повторный бой будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Напомним, в феврале этого года Головкин побывал в гостях у Уолберга. Чемпион подарил звезде Голливуда боксерские перчатки с казахским орнаментом и своим автографом. В сентябре прошлого года Уолберг поддержал Головкина после первого боя с «Канело».