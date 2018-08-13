Самый высокооплачиваемый актер Голливуда поставил на победу Головкина в реванше с «Канело»
Американский актер и продюсер Марк Уолберг поделился мнением относительно победителя в предстоящем
Американский актер и продюсер Марк Уолберг поделился мнением относительно победителя в предстоящем
Их повторный бой состоится 15 сентября в
«Думаю, Головкин выиграл первый бой, однозначно. “Канело” мне тоже нравится, но не вижу, как он может побить GGG. Головкин — очень и очень серьезный парень, и к тому же он сейчас взбешен и рассержен», — сказал Уолберг в беседе с BadCulture TV.
Изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая, но его отменили по вине мексиканца. Сразу в двух февральских
С большими сложностями стороны передоговорились о реванше на 15 сентября. Повторный бой будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Напомним, в феврале этого года Головкин побывал в гостях у Уолберга. Чемпион подарил звезде Голливуда боксерские перчатки с казахским орнаментом и своим автографом. В сентябре прошлого года Уолберг поддержал Головкина после первого боя с «Канело».
47-летний Уолберг наиболее известен по ролям в фильмах «Трансформеры», «Планета обезьян», «Третий лишний» и «Боец». В 2017 году он заработал 67 миллионов долларов за два фильма, что сделало его самым высокооплачиваемым актером Голливуда.