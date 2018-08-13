Небитый казахстанский боксер получил бессрочную дисквалификацию

Срок дисквалификации нашего соотечественника является неопределенным, то есть мера носит бессрочный характер.

По какой причине подобная санкция была наложена на Тажибая, неизвестно.

Ранее в расписании поединков Шынгысхана был запланирован бой 24 августа в городе Цинциннати (штат Огайо, США), однако теперь данное событие пропало из его профиля.