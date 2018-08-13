Небитый казахстанский боксер получил бессрочную дисквалификацию
По информации портала BoxRec.com, казахстанский проспект полусреднего веса Шынгысхан Тажибай отстранен от проведения поединков Атлетической комиссией штата
По информации портала BoxRec.com, казахстанский проспект полусреднего веса Шынгысхан Тажибай отстранен от проведения поединков Атлетической комиссией штата
Срок дисквалификации нашего соотечественника является неопределенным, то есть мера носит бессрочный характер.
По какой причине подобная санкция была наложена на Тажибая, неизвестно.
Ранее в расписании поединков Шынгысхана был запланирован бой 24 августа в городе Цинциннати (штат Огайо, США), однако теперь данное событие пропало из его профиля.
Последний раз казахстанец выходил на ринг в апреле, когда одержал свою шестую победу в профи, единогласным решением судей взяв верх над американцем Айзеком Фримэном (3−7−1, 3 КО). Четырехраундовый поединок проходил в Бруклине (Нью-Йорк) в андеркарде вечера бокса Эдриэн Бронер — Джесси Варгас.