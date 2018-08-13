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11:54 (мск), источник: Sports.kz

Небитый казахстанский боксер получил бессрочную дисквалификацию

По информации портала BoxRec.com, казахстанский проспект полусреднего веса Шынгысхан Тажибай отстранен от проведения поединков Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, сообщает Sports.kz.

Срок дисквалификации нашего соотечественника является неопределенным, то есть мера носит бессрочный характер.

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По какой причине подобная санкция была наложена на Тажибая, неизвестно.

Ранее в расписании поединков Шынгысхана был запланирован бой 24 августа в городе Цинциннати (штат Огайо, США), однако теперь данное событие пропало из его профиля.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в апреле, когда одержал свою шестую победу в профи, единогласным решением судей взяв верх над американцем Айзеком Фримэном (3−7−1, 3 КО). Четырехраундовый поединок проходил в Бруклине (Нью-Йорк) в андеркарде вечера бокса Эдриэн Бронер — Джесси Варгас.

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