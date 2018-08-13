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11:59 (мск), источник: Sports.kz

Головкину подсказали верный способ быстрой победы над гепардоподобным «Канело»

Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс считает, что в бою с Геннадием Головкиным мексиканский боксер Сауль Альварес напоминает гепарда, сообщает Sports.kz.

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««Канело» не захочет драться с Головкиным в затяжных атаках: это приведет к тому, что более сильный, крепкий и обученный GGG победит.

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«Канело» моложе Головкина на девять лет, но его кардиосистема существенно ему уступает. «Канело» не создан для поддержания длительной активности. Он был выстроен для коротких выбросов энергии, сопровождаемыми долгим периодом восстановления. «Канело» похож на гепарда: эти кошки тоже способны лишь на короткие всплески скорости — потом у них заканчивается топливо, и они нуждаются в отдыхе. Если Головкин не позволит отдыхать гепардоподобному «Канело», бой закончится быстро", — пишет Фокс.

На второй бой букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.53, победа Альвареса — 2.53, ничья — 25.

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