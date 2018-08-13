«То, что нужно». Легенда бокса отметил ценность второго боя Головкина и «Канело»
Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях американец Шугар Рэй Леонард высказался о втором поединке казахстанского чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBO Геннадия Головкина и мексиканского претендента Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.
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— Этот бой становится лучше, а их соперничество — более жестким. Это то, что нужно боксу и то, что бокс должен получать, — резюмировал Леонард в разговоре с Badculture TV.