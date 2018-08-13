«Удержать марку». Двукратный чемпион по боксу о дебюте и задаче в «казахском» весе на Азиатских играх

Асланбек Шымбергенов является двукратным чемпионом Казахстана. Был он одним из лидеров в клубе «Астана Арланс», а WSB признавал отечественного боксера лучшим в Азии. Теперь Асланбек — в основе национальной команды.

— Асланбек, ты много работал и наконец дождался своего шанса — в позиции первого номера едешь на большой турнир. Расскажи о настрое на турнир?

— Настрой боевой. Едем только за победой! Еще время есть — будем готовиться к турниру. Буду прислушиваться к тренерам, которые нам помогают. Предстоит много работы. Знаю, что к Азиатским играм все тщательно готовятся — я не буду делить соперников на опасных и не опасных. Это крупный турнир, и тут не может быть слабых соперников.

— Весовая категория до 69 килограмм, это дивизион, где мы привыкли к победам и медалям. Не давит это психологически?

— Есть ответственность. 69 килограммов, это наш вес, казахский. Есть в этом весе у нас олимпийские чемпионы. Я думаю, мы будем много работать и продолжим эту успешную серию. Удержим марку казахстанского бокса.

— Тренировочный процесс в самом разгаре, но отдохнуть и восстановиться полностью удалось? Ничего не беспокоит?

— Нет, все отлично. Никаких проблем нет. Все прошло хорошо — я готов.

— Ты был одним из лидеров клуба «Астана Арланс». Азиатские игры и финал WSB не совпадают по срокам. Есть ли вероятность, что ты будешь боксировать в финале?

— Скорее всего, буду. Но пока не ясно… Неизвестно точно когда и где все пройдет. Но, думаю, что боксировать буду я, если все получится, как запланировано.

Добавим, ранее стало известно, что финал Всемирной серии бокса между клубами «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» может пройти в конце ноября в Китае.