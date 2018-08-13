«Пусть болтают и дальше». Наставник «Канело» ответил команде Головкина

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Тренер Головкина Абель Санчес, кажется, проявил все свое остроумие и артистизм, постоянно припоминая «Канело» допинговый скандал с его участием и осторожную тактику в первом бою с Геннадием.

Рейносо нисколько не смущают действия Санчеса и он утверждает, что в ринге уже не будет места для разговоров.

«Мы не обращаем внимания на провокации и делаем свое дело. Пусть болтают и дальше. В ринге отношения будут выяснять боксеры. Для тренера плохо быть таким крикливым, ведь это не он будет драться. В конечном итоге, на ринге останутся только Сауль и Головкин», — сказал Эдди.