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15:02 (мск), источник: Sports.kz

«Пусть болтают и дальше». Наставник «Канело» ответил команде Головкина

Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо сохраняет нейтралитет относительно постоянных словесных перепалок с командой Геннадия Головкина, которые вспыхнули с новой силой после того, как был официально назначен реванш между боксерами.

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Тренер Головкина Абель Санчес, кажется, проявил все свое остроумие и артистизм, постоянно припоминая «Канело» допинговый скандал с его участием и осторожную тактику в первом бою с Геннадием.

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Рейносо нисколько не смущают действия Санчеса и он утверждает, что в ринге уже не будет места для разговоров.

«Мы не обращаем внимания на провокации и делаем свое дело. Пусть болтают и дальше. В ринге отношения будут выяснять боксеры. Для тренера плохо быть таким крикливым, ведь это не он будет драться. В конечном итоге, на ринге останутся только Сауль и Головкин», — сказал Эдди.

«У нас скромная команда, мы любим работать, так что этим мы и будем заниматься. А они могут болтать и дальше. Бокс — это серьезный вид спорта, нужно его уважать», — добавил Рейносо.

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