«Теперь я в GGG Promotions». Казахстанский нокаутер о разнице тренировок в зале Головкина и Мейвезера, первых шагах и любимом боксере

Источник: Vesti.kz

Об этом в интервью группе Головкина ВКонтакте сообщил сам спортсмен. Также Ахмедов озвучил разницу тренировок в зале Big Bear, где занимается Головкин, и Флойда Мейвезера, назвал любимого боксера и вспомнил, с чего начинался его путь в боксе.

Свой последний бой 23-летний Ахмедов провел утром 9 августа (по времени Астаны), когда в главном бою вечера бокса Hollywood Fight Nights 2 в Голливуде (штат Калифорния, США) нокаутировал в четвертом раунде местного Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО). Таким образом, он одержал 12-ю победу в 12-ти боях, из них девять — досрочно.

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К этому бою казахстанец готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США). В углу Ахмедова на самом поединке присутствовали Абель Санчес (наставник GGG) и брат Головкина — Максим, который по совместительству является и тренером.

— Али, поздравляем тебя с очередной победой. Давай начнем именно с боя с Эскаланте, как сам его оцениваешь? И как так получилось, что в этот раз ты боксировал в тяжелом весе?

— Спасибо большое. Думаю, что бой прошел хорошо. Все получилось так, как было задумано. На самом деле, этот бой не был сложным, скорее он был необходимым стартом. Да, изначально бой был рассчитан на мою весовую категорию — 175 фунтов. О том, что соперник достаточно много перевесил, мы узнали уже на взвешивании. На весах он показал 191 фунт. Но мы решили не отказываться от боя, так как он был нужен, в первую очередь, мне. К тому времени я почти 8 месяцев не боксировал, полгода провел в тренировочном лагере, и надо было выходить на ринг. Учитывая все это, я доволен результатом, равно как и команда. Этот символичный старт выдался успешным.

— Впервые в твоем углу был Абель Санчес, расскажи нам о вашей совместной работе?

— Санчес — это большой специалист своего дела, который ко всему относится с большой ответственностью. Его профессионализм заметен в каждой мелочи, в каждой детали. И что немаловажно — он не только отличный тренер, он также очень хороший человек. Мы быстро нашли с ним общий язык. Он требовательный тренер, и мне это нравится больше всего. Кроме того, он подготовил большое количество чемпионов, самый известный из которых, конечно, Геннадий Головкин. Это говорит само за себя.

— Как ты и сказал, ты уже довольно долгое время тренируешься в зале в Big Bear, в чем, по-твоему, главное отличие этого тренировочного лагеря? Как вообще проходил твой адаптационный процесс, быстро ли приспособился к горному климату?

— Хочу сразу отметить, что я очень рад и благодарен судьбе за то, что мне выпала такая возможность — быть здесь. Зал в Big Bear ассоциируется с профессионализмом. Здесь серьезный подход ко всему, никто и ничто не отвлекает от работы. Ты сосредоточен только на тренировках. У нас каждый день проходит как один — ничего, кроме работы. Тренировки действительно другие. Мы находимся на большой высоте и абсолютно все нагрузки даются очень тяжело. В этом есть и свои плюсы — ведь, спускаясь вниз, мы чувствуем себя гораздо лучше, выносливее.

Я особенно хорошо это почувствовал в последнем бою — на четвертый раунд выходил будто на первый. Но к таким нагрузкам я привыкал ровно два месяца. Я хорошо помню первые тренировки, как тяжело они давались, как я чувствовал себя вялым. Но спустя два месяца, наконец, втянулся и работал уже на полных оборотах. Сейчас мне все очень нравится, начинаю получать удовольствие от всего тренировочного процесса. И мыслями, и телом ты в тренировках.

В этом и есть главное отличие зала Санчеса — фокус на одних тренировках. Всё. И, конечно же, здесь персональный подход ко всему абсолютно. Здесь ты четко понимаешь, к чему идешь и важность работы на пределе. Сейчас очень большая конкуренция в любой весовой категории. И мы все стремимся быть лучше, работая больше и тяжелее.

— Кстати, до этого ты успел потренироваться и в зале Мейвезера в Лас-Вегасе, что помимо абсолютно разного климата, еще можешь добавить к различиям двух залов?

— Разница большая. Зал Мейвезера — это общественный зал, куда может попасть любой желающий, начиная от простого туриста, — потренироваться или просто посмотреть. Доступ открыт для всех. Можно купить разовый абонемент и заниматься вместе со всеми — даже в тот момент, когда там находятся серьезные профессионалы. Это очень отвлекало, там нельзя серьёзно готовиться к боям.

А зал в Big Bear отличается своей приватностью. Сюда нет доступа даже другим профессиональным боксерам. Это рабочий зал, и здесь вообще ничто не отвлекает от работы, а это очень важно. Именно в этом сразу виден профессионализм. В этом же зале тренируется и Геннадий Головкин, что для меня является самой большой мотивацией.

Он мой любимый боксер, большой пример не только для меня, но и для большого количества людей. Иногда он делится своим опытом, дает ценные советы, к которым я прислушиваюсь. Весь тренировочный процесс ведет сам Абель Санчес. И активно участвует во всем процессе и Максим Головкин, который всегда корректирует какие-то вещи, помогает во время спаррингов, подсказывает именно во время боя, делится опытом. Я очень им благодарен за то, что они для меня делают.

— Расскажи немного о спаррингах во время подготовки к бою.

— Спарринги мы здесь проводим постоянно. Мы спаррингуем не по обычной системе, здесь им уделяется больше времени, чем принято. Это очень большие нагрузки — тяжело дышится, тяжело двигается, опять же, за счет высоты. Но когда мы спускаемся с гор, то там уже легче. На спаррингах я чувствую, что мы выполняем большой объем работы. Для меня здесь очень много спарринг-партнеров — это ребята, с которыми мы тренируемся вместе, и те, кого привозит к нам на спарринги Абель.

Я помню, что у нас в Казахстане во время подготовки мне тяжело было как раз найти спарринг-партнеров, здесь такой проблемы нет. Здесь очень много боксеров абсолютно разных стилей, все это помогает и развиваться. Причем, все боксеры — это профессионалы высокого уровня, действующие боксеры.

— Наверняка, это один из самых часто задаваемых вопросов, и все же — как ты попал в зал к Санчесу и в команду GGG Promotions?

— Сейчас действительно многие спрашивают, с кем и как я работаю. До того, как приехать сюда, я был свободным боксером без контракта.

Несмотря на действительно заманчивые предложения от американских, европейских промоутеров, я никогда и ни с кем ничего не подписывал. У меня не было ни промоутера, ни менеджера. Это было осознанное решение.

Я наслышан был о последствиях неправильного выбора. Профессиональный бокс очень опасный бизнес, и чаще всего молодой боксер остается обманутым, спеша заключить контракт. Я на тот момент еще не видел того, с кем бы хотел работать. Долго смотрел, по ходу проводя бой за боем. Потом решил обратиться к Максиму Головкину, у него ведь большой опыт в этом деле, и спросил совета, как мне быть дальше. На тот момент я уже года полтора боксировал в профессиональном боксе.

И уже через некоторое время мы разговаривали с Геннадием. Он рассказал, что меня ждет в тренировочном лагере, какая работа и через что я должен буду пройти, и что все это будет очень нелегко. Я сказал, что готов к этому. О том, какими выдались первые недели адаптации я уже рассказал. Я прошел тот тест — с первыми тяжелыми тренировками, нагрузками и особенностями климата — который должны проходить все боксеры. Многие из них не выдерживают темпа и уезжают обратно.

Я выдержал. И я очень благодарен судьбе и этой команде, которая приняла меня. Все было именно так, как мне и говорили. Никаких пустых слов сказано не было, все по делу, и была сразу понятна серьезность намерений команды. У нас большие цели, к которым мы будем идти вместе. Теперь я представляю GGG Promotions. Для меня это большая честь и большая ответственность. Я буду работать максимально для того, чтобы оправдать возложенные на меня надежды.

— Прежде чем ты поделишься планами, расскажи с чего все начиналось? С чего началась твоя история с боксом? Как пришло желание перейти в профи-бокс?

— В боксерский зал меня привел отец. Мне тогда было шесть лет. Конечно, в таком раннем возрасте ты еще не воспринимаешь все серьезно. Интерес начал появляться уже в возрасте 9−10 лет, когда начались и турниры, и первые поединки. И по сей день бокс для меня — любимое дело и я всегда буду благодарен папе за то, что познакомил меня с боксом. Благодарен я и своему первому тренеру Сагатбеку Мусаханову за то, что научил первым азам в боксе.

Он проделал большую тренерскую работу за все эти годы. Я всегда буду ему благодарен за все, что он для меня сделал, но в один момент я понял, что мне нужно идти вперед, чтобы развиваться, и я выбрал Штаты, где для профессиональных боксеров открываются новые горизонты. Мне посчастливилось попасть именно в ту команду, которую я хотел.

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Если говорить о моей любительской карьере, то пусть она была не такая продолжительная, но очень насыщенная, на моем счету немалое количество боев на любительском ринге. Я был членом национальной сборной, как и каждый спортсмен хотел представлять свою страну на Олимпийских играх. Перед Играми в Рио я был максимально близок к осуществлению этой мечты: нас было двое, кого рассматривали в состав олимпийской сборной в моем весе. В наших очных встречах я был лучше.

И до сих пор считаю, что выбор тогда был сделан несправедливо, но именно эта несправедливость в конце концов привела меня туда, где я сейчас. Все сложилось к лучшему. Мне кажется, что участие на Олимпиаде — это, наверное, больше судьба, то, что должно быть предначертано, чем тот же показатель мастерства. По крайней мере, в нашем боксе.

— Чего ты хочешь добиться в профессиональном боксе?

— Я ставлю только самые высокие цели, хочу добиться максимальных высот. Мы ежедневно проводим часы тренировок, тяжелой работы, стараюсь выполнять все указания в зале. Передо мной самый лучший пример человека, который всего достиг сам, своим трудом — Геннадий Головкин. У нас сейчас большие планы, которые я пока не хочу раскрывать. Старт дан, о продолжении вы узнаете.

— Ты провел на днях бой, но продолжаешь оставаться в тренировочном лагере. Не соскучился по дому?

— Соскучился, это мой самый длительный сбор вдали от дома. Но я понимаю, что для того, чтобы чего-то достичь, нужно чем-то жертвовать. Я знаю, что это все не напрасно, здесь проводится большая работа. Без этого никак. Наверное, многие со стороны видят только положительные стороны такой подготовки, но это действительно тяжелый труд. Я понимаю, что никто завтра на ринге за меня боксировать не будет. Поэтому самое важное — это дисциплина, и как бы не хотелось домой, стараюсь об этом не думать и максимально фокусироваться на тренировках. Зал в Big Bear — идеальное для этого место.

— И напоследок, что бы ты хотел сказать тем, кто болеет за тебя и поддерживает?