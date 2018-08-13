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15:44 (мск), источник: Vesti.kz

Американский журналист назвал отличие Данияра Елеусинова от Головкина и Ломаченко

Корреспондент The Ring Райан Сонгалия из Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своим мнением о олимпийском чемпионе из Казахстана Данияре Елеусинове (3−0, 1 КО) и рассказал, чего следует ждать фанатам от боксера в будущем.

«По моему мнению, его лучший бой — то его дебют. Я был на этом поединке и могу сказать, что это был один из многих красивых поединков, который я когда-либо наблюдал. Тогда Данияр смог найти подход к сопернику и закончил бой красивым нокаутом.

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Самое важное, что нужно помнить о Елеусинове, так это то, что он совсем другой боец. Он не Головкин и не Ломаченко. Оба этих боксера представляют собой совсем другой класс. Это те спортсмены, которые появляются раз в несколько лет и у них есть свои «фишки», которые и отличают их от других боксеров во всем мире.

Елеусинову нужно время, чтобы приспособиться к профи и к новому тренеру. У Данияра большой потенциал. Его левый прямой контр-удар — лучшее, что я видел со времен кубинца Хоэля Касамайора (олимпийский чемпион 1992 года, экс-чемпион мира в легком весе в профи — прим.Vesti.kz) 15 лет назад.

Я думаю, он может понабраться опыта у своего соотечественника и больше сосредоточиться на корпусе, чтобы «ломать» противников в более длительных поединков. У него невероятный потенциал, и думаю, что он будет тем боксером, с которым у нас будет ассоциироваться Казахстан, — рассказал Сонгалия.

Напомним, что в своем последнем бою Елеусинов 3 августа в британском Кардиффе по очкам победил венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО). Видео лучших моментов поединка можно посмотреть здесь.

Следующий бой Елеусинов проведет в США, где он уже выступал 28 апреля, когда дебютировал в профи с досрочной победы над американцем Ноа Киддом (3−1−1, 1 КО).

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