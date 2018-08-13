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17:44 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Головкина анонсировал исторический показ боя с «Канело»

Стали известны подробности трансляции рематча Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) на территории Великобритании, сообщает Sports.kz.

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«Том Леффлер говорит, что сейчас завершает сделку по бою “Канело” — GGG II, который будет показан на телеканале BT Sports Box Office в Великобритании. Это будет их первое PPV-событие», — написал в твиттере журналист TalkSport.com Майкл Бенсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй бой Головкина и «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На территории США он будет показан в прямом эфире телеканалом HBO в системе PPV. Первый бой также транслировался на HBO PPV и собрал 1,3 миллиона продаж.

На рематч «Канело» — GGG букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.53, победа Альвареса — 2.53, ничья — 25.

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