Промоутер Головкина анонсировал исторический показ боя с «Канело»
Стали известны подробности трансляции рематча Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) на территории Великобритании, сообщает Sports.kz.
Стали известны подробности трансляции рематча Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) на территории Великобритании, сообщает Sports.kz.
«Том Леффлер говорит, что сейчас завершает сделку по бою “Канело” — GGG II, который будет показан на телеканале BT Sports Box Office в Великобритании. Это будет их первое PPV-событие», — написал в твиттере журналист TalkSport.com Майкл Бенсон.
Второй бой Головкина и «Канело» состоится 15 сентября на
На рематч «Канело» — GGG букмекерская контора