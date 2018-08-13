Промоутер Головкина анонсировал исторический показ боя с «Канело»

«Том Леффлер говорит, что сейчас завершает сделку по бою “Канело” — GGG II, который будет показан на телеканале BT Sports Box Office в Великобритании. Это будет их первое PPV-событие», — написал в твиттере журналист TalkSport.com Майкл Бенсон.

Второй бой Головкина и «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На территории США он будет показан в прямом эфире телеканалом HBO в системе PPV. Первый бой также транслировался на HBO PPV и собрал 1,3 миллиона продаж.