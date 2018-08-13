«Он будет главной угрозой своего веса». Журналист ESPN назвал сроки выхода Ахмедова на титульный бой

«Ахмедов — прекрасный боксер. Он имеет хороший послужной список и сумасшедший потенциал. К этому парню нужно приглядеться. Вы посмотрите на лидеров этого дивизиона. В ближайшие пару лет они завершат карьеру, а на сцену выйдут новые звезды. Одним из них станет Али Ахмедов. Если он продолжит совершенствовать свои навыки, то он стопроцентно станет главной угрозой этого веса. Допускаю мысль, что он может получить свой титульный бой уже в следующем году. Это очень интересный боксер», — отметил Барбоза.
В последнем бою в Голливуде Ахмедов уже в четвертом раунде отправил в нокаут американца Хорхе Эскаланте (9−2−1, 6 КО). Видео боя можно посмотреть здесь.
К этому бою казахстанец готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США) в компании именитого соотечественника — чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО). В углу Ахмедова на самом поединке присутствовали наставник GGG Абель Санчес и брат Головкина — Максим, который по совместительству является и тренером.
После боя известные зарубежные журналисты восхитились мастерством Ахмедова, а сам боксер поблагодарил команду GGG за поддержку.