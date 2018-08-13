«Он будет главной угрозой своего веса». Журналист ESPN назвал сроки выхода Ахмедова на титульный бой

«Ахмедов — прекрасный боксер. Он имеет хороший послужной список и сумасшедший потенциал. К этому парню нужно приглядеться. Вы посмотрите на лидеров этого дивизиона. В ближайшие пару лет они завершат карьеру, а на сцену выйдут новые звезды. Одним из них станет Али Ахмедов. Если он продолжит совершенствовать свои навыки, то он стопроцентно станет главной угрозой этого веса. Допускаю мысль, что он может получить свой титульный бой уже в следующем году. Это очень интересный боксер», — отметил Барбоза.