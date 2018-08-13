Головкин поведал об изменениях в бою с «Канело»

— Трудно вспомнить через год за все это время. Но из того, что я помню, он не удивил меня, как тяжелый панчер. Он не очень тяжелый панчер. Мне ничего не нужно менять, это их команда практически меняет все, а я не думаю о нем. Я не думаю о том, как это будет, — сказал Головкин.