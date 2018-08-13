Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Краснодар0
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Зенит
Футбол. Зарубежный
12.08
Арсенал0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
12.08
Бордо0
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
12.08
Черноморец Од1
Десна0
Футбол. Зарубежный
12.08
ПСЖ3
Кан0
Все события
Фоторепортажи
10Валерию Газзаеву — 64!
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
17:45 (мск), источник: Sports.kz

Головкин поведал об изменениях в бою с «Канело»

Казахстанский чемпион мира по версиям IBO, WBA и WBC в среднем весе Геннадий Головкин (38−0−1) в беседе с Boxingscene.com вспомнил о первом бое против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−2) и рассказал о своих мыслях перед предстоящим вторым, сообщает Sports.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

— Трудно вспомнить через год за все это время. Но из того, что я помню, он не удивил меня, как тяжелый панчер. Он не очень тяжелый панчер. Мне ничего не нужно менять, это их команда практически меняет все, а я не думаю о нем. Я не думаю о том, как это будет, — сказал Головкин.

Первый бой Головкина и Альвареса прошел 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и закончился спорной ничьей со скандальной карточкой Аделаиды Берд, которая поставила оценку 118−110 в пользу «Канело». Оба боксера были уверены в своей победе и пообещали нокаута во втором бою. Второй поединок пройдет 15 сентября в том же месте. В данное время оба боксера проводят подготовку к данному бою.

 Самый высокооплачиваемый актер Голливуда назвал победителя боя Головкин - «
В расширенный список сборной Казахстана включен неожиданный кандидат
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории
Отдать честь в Стамбуле: турки заберут Дзюбу в аренду
Фигурки Овечкина ценой 14000 рублей раскупили за несколько часов
«Сделаем все, чтоб пройти далее». «Спартак» готовится рвать ПАОК
40% атлетов из США проверяли на допинг менее 6 раз за карьеру
«Уфа» играет с «Краснодаром» (онлайн-трансляция)
Футболист разглядел в россиянах зомби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь