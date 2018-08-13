«Хочу выиграть «золото». Вице-чемпион мира Аманкул рассказал о готовности к Азиаде-2018

Азиатские игры в Джакарте будут официально открыты 18 августа — боксеры в Индонезию отправятся 16-го числа.

— Настроение отличное. Поездка на Азиатские игры для меня это вызов и ответственность. Мы едем на Игры, чтобы подняться на самую высшую ступень пьедестала почета с нашим бирюзовым флагом. Хочу выиграть «золото» и порадовать соотечественников.

Для этого мы прошли отличную подготовку. Я рад, что еду на такой большой турнир. Приложу все усилия, чтобы оправдать надежды соотечественников.

— Вы будетеь агрессивным или расчетливым? Сам знаете же, что только сила не всегда приносит успех.

— Это зависит от соперника. Будем разбирать каждого противника и уже от этого строить тактику на бой. Как тренеры скажут действовать, так и буду боксировать.

— Полностью здоровы?

— Здоровье на 100 процентов хорошо. Готов к турниру.

— Успел отдохнуть в межсезонье?

— Конечно. После турниров ездили в Турцию — вместе со сборной Казахстана на восстановительный сбор — и отдохнули, и потренировались. Теперь набрал форму и в хорошем самочувствии еду в Индонезию.

— Прошлый год был насыщенным для вас — тут и финал чемпионата мира. Не ощущаете, что нагрузка стала больше, чем была раньше, и ожидания — намного выше.

— Нет, я думаю, что я стал сильнее. Набрался необходимого опыта. Огромное спасибо моим наставникам, которые верят в меня и поддерживают. Доверяют мне возможность выступить на таких крупных состязаниях. С их поддержкой я достиг того, куда сейчас добрался.

— До 75 килограммов — это оптимальный вес или можем увидеть вас в другом весе? Все-таки 21 год всего.

— Да нет, все нормально. Вес практически не меняется — только на один-два килограмма. Я думаю, что останусь в этом весе и ничего менять не буду.