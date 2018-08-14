«Поступил не как мужчина». Головкин высказался о допинге «Канело», судьях и словесных перепалках
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в преддверии
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в преддверии
Их повторный бой состоится 15 сентября в
Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.
«Я вообще не думаю об Альваресе — пусть его команда
Если слушать команду Альвареса, то с их слов, так я вообще не боксер. Если я такой, тогда почему ж «Канело» не выиграл первый бой? У меня нет проблем. Это им нужно менять практически все.
Мне нужно просто выиграть бой, просто сделать свою работу. Не могу комментировать работу судей. Ничего не думаю о них. Я боксер, не судья. Я понимаю, что мне нужно сделать только мою работу, — сказал Головкин в беседе с журналистами.
Также чемпион затронул тему
«Ему (Альваресу) сейчас нужно реабилитироваться после ситуации с допингом. Все же нормальные люди видят, что это всего лишь оправдание и отговорки с его стороны. Он ведет себя некрасиво. Он не поступил как мужчина, хотя его наказали за это.
Они употребляли допинг. Это же не мы их выявили. Это сделала комиссия и они не могут просто сказать, что да, действительно
Ранее Головкин также высказался о силе удара и стиле Альвареса, отметив, что в первом бою тот его ничем не удивил. В то же время казахстанец назвал мексиканцам самым грязным и неприятным соперником.