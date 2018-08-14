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08:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Поступил не как мужчина». Головкин высказался о допинге «Канело», судьях и словесных перепалках

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в преддверии матча-реванша высказался о своем визави — мексиканце Сауле «Канело» Альваресе (49−1−2, 34 КО).

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Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя.

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Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.

«Я вообще не думаю об Альваресе — пусть его команда что-то думает, пусть они что-то меняют. Я не собираюсь на этом зацикливаться, потому что все, что нужно, вы увидите 15 сентября. Сейчас у нас очень много разговоров, но все это идет ради раскрутки поединка.

Если слушать команду Альвареса, то с их слов, так я вообще не боксер. Если я такой, тогда почему ж «Канело» не выиграл первый бой? У меня нет проблем. Это им нужно менять практически все.

Мне нужно просто выиграть бой, просто сделать свою работу. Не могу комментировать работу судей. Ничего не думаю о них. Я боксер, не судья. Я понимаю, что мне нужно сделать только мою работу, — сказал Головкин в беседе с журналистами.

Также чемпион затронул тему допинг-скандала с участием Альвареса, из-за которого сорвался их майский реванш, который в итоге перенесли на сентябрь.

«Ему (Альваресу) сейчас нужно реабилитироваться после ситуации с допингом. Все же нормальные люди видят, что это всего лишь оправдание и отговорки с его стороны. Он ведет себя некрасиво. Он не поступил как мужчина, хотя его наказали за это.

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Они употребляли допинг. Это же не мы их выявили. Это сделала комиссия и они не могут просто сказать, что да, действительно что-то было. Они оправдываются, они поступают некрасиво. Конечно, в данный момент для них это бой, в котором они могут выиграть все, что хотят. Они хотят всеми путями себя оправдать. Они говорят, что наша команду в этом виновата, но все же знают, что именно они в этом виноваты. Что бы они ни говорили, они просто себя оправдывают, — добавил казахстанец.

Ранее Головкин также высказался о силе удара и стиле Альвареса, отметив, что в первом бою тот его ничем не удивил. В то же время казахстанец назвал мексиканцам самым грязным и неприятным соперником.

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