Экс-чемпион в четырех весах: В бою с Головкиным я впервые увидел, что «Канело» отступал от противника

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Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

«Прошлый поединок был очень близким. Много людей видели «Канело» победителем, также много людей видели победителем Головкина. В реванше Альваресу необходимо взять свое лучшее оружие, устроить шоу, чтобы попытаться победить.

Я думаю, что их первый бой выиграл Головкин, все благодаря прессингу и тому темпу боя, который он навязал. Я впервые увидел, что «Канело» отступал от противника, — рассказал Гонсалес.

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Добавим, что Гонсалес выступит в андеркарте реванша Головкин — Альварес. Его соперником будет экс-чемпион WBO в минимальном весе 30-летний мексиканец Мойзес Фуэнтес (25−5−1, 14 KO). Поединок рассчитан на десять раундов.

Изначально Гонсалес планировал вернуться на ринг 5 мая в Калифорнии в рамках вечера бокса, главным событием которого стал бой Головкина (38−0−1, 34 КО) и Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО) из США, который в последний момент заменил попавшегося на допинге Альвареса. Однако никарагуанец отказался, так как не сумел оформить визу и загранпаспорт.