Экс-чемпион в четырех весах: В бою с Головкиным я впервые увидел, что «Канело» отступал от противника

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене
«Прошлый поединок был очень близким. Много людей видели «Канело» победителем, также много людей видели победителем Головкина. В реванше Альваресу необходимо взять свое лучшее оружие, устроить шоу, чтобы попытаться победить.
Я думаю, что их первый бой выиграл Головкин, все благодаря прессингу и тому темпу боя, который он навязал. Я впервые увидел, что «Канело» отступал от противника, — рассказал Гонсалес.
Добавим, что Гонсалес выступит в андеркарте реванша Головкин — Альварес. Его соперником будет
Изначально Гонсалес планировал вернуться на ринг 5 мая в Калифорнии в рамках вечера бокса, главным событием которого стал бой Головкина (38−0−1, 34 КО) и Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО) из США, который в последний момент заменил попавшегося на допинге Альвареса. Однако никарагуанец отказался, так как не сумел оформить визу и загранпаспорт.
Недавно стало известно, что Гонсалес сумел разрешить проблемы с визой. Никарагуанец не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда досрочно проиграл в