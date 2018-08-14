Получивший запрет на бой с Головкиным чемпион WBO принял вызов обладателя трех титулов

Напомним, 12 мая Мунгуя сенсационно нокаутировал американца Садама Али в четвертом раунде и отобрал у того титул чемпиона WBO. Уже на следующий день Херд бросил вызов мексиканцу.

«Объединительный бой с Хердом — звучит хорошо. Если люди захотят это увидеть, я им это дам. Если Херд этого действительно хочет, я буду драться с ним. Я его не боюсь и готов драться в любой момент», — заявил Мунгуйя в интервью BoxingScene.

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Ранее тренер Херда Эрнесто Родригес сообщил, что его подопечный, в настоящее время восстанавливающийся после операции на травмированном левом плече, вернется на ринг в ноябре.

Что касается Мунгуйи, то его вторая защита титула предположительно состоится 15 сентября в андеркарте вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет бой между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и чемпионом WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО).