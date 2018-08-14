«Канело» нашел плюсы в дисквалификации за допинг перед реваншем с Головкиным и ответил критикам

Напомним, сразу в двух февральских
С большими стороны передоговорились на 15 сентября. Боксеры вернутся на арену
«Я уже говорил о том, что случилось. Я хочу перевернуть эту страницу и сосредоточиться на большом поединке 15 сентября. Хочу двигаться дальше. Люди уже все знают. Я дал им все объяснения, когда это было необходимо. Я на 100 процентов сконцентрирован на предстоящем бое и ни на чем другом.
Я уже затрагивал эту тему, давал интервью по этому поводу. Это будет единственным и последним интервью на эту тему. Я переворачиваю страницу этой главы, чтобы полностью сфокусировать только на поединке. Если у
Много критики исходит от людей, которые ничего об этом не знают. Они только болтают. Обычно это просто разговоры ради разговоров. Они не читали об этом и не знают о том, что происходит. Им лишь хочется атаковать других людей, больше они ничем не занимаются. На меня это не повлияет, — цитирует Альвареса Badlefthook.com.
В то же время «Канело» отметил, что дисквалификация имела для него и положительные моменты.
«Я всегда остаюсь в форме. Это все (допинг-скандал) послужило для меня опытом, и, что важно, я продолжаю тренироваться. К счастью, мое тело всегда могло быстро ко всему адаптироваться. Свободное время я посвятил себя другим вещам. Мне нужно было решить некоторые незаконченные дела. После того, как я был в спорте 13 лет, это также дало мне необходимый отдых», — добавил Альварес.