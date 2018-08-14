«Канело» нашел плюсы в дисквалификации за допинг перед реваншем с Головкиным и ответил критикам

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Напомним, сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии Альварес отказался от намеченного на 5 мая реванша с Головкиным и получил шестимесячную дисквалификацию, срок которой истекает в середине августа.

С большими стороны передоговорились на 15 сентября. Боксеры вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где состоялся их первый бой, завершившийся спорной ничьей.

«Я уже говорил о том, что случилось. Я хочу перевернуть эту страницу и сосредоточиться на большом поединке 15 сентября. Хочу двигаться дальше. Люди уже все знают. Я дал им все объяснения, когда это было необходимо. Я на 100 процентов сконцентрирован на предстоящем бое и ни на чем другом.

Я уже затрагивал эту тему, давал интервью по этому поводу. Это будет единственным и последним интервью на эту тему. Я переворачиваю страницу этой главы, чтобы полностью сфокусировать только на поединке. Если у кого-то остались сомнения, то они могут прочитать мое интервью, потому что я не собираюсь говорить одни и те же вещи каждому человеку.

Много критики исходит от людей, которые ничего об этом не знают. Они только болтают. Обычно это просто разговоры ради разговоров. Они не читали об этом и не знают о том, что происходит. Им лишь хочется атаковать других людей, больше они ничем не занимаются. На меня это не повлияет, — цитирует Альвареса Badlefthook.com.

В то же время «Канело» отметил, что дисквалификация имела для него и положительные моменты.