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09:18 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина предложил два сценария победы над «Канело» в реванше

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), попытался предсказать исход матча-реванша его подопечного с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя.

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Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.

«Мы увидим, у кого лучше техника, лучше защита и лучше сила удара. Пусть «Канело» выбрасывает комбинации ударов, мы просто будем делать точно так же. Надеюсь, на этот раз «Канело» выдохнется, вкладываясь в удары и пытаясь нокаутировать Головкина, после чего сам окажется на канвасе.

Реванш будет сложным для обоих боксеров. Он будет трудным в первые пять-шесть раундов. Думаю, они собираются пойти друг на друга, и как только они это сделают, то поединок станет тяжелым для них обоих. После этого, я думаю, Головкин начнет отрываться и победит либо нокаутом в 11-м или 12-м раундах, либо решением судей со счетом восемь-четыре или девять-три по раундам, — цитирует Санчеса Boxingnews24.com.

Ранее тренер Головкина выразил надежду, что Альварес сдержит слово и будет драться с его подопечным с реванше, а не использовать тактику «трусливого бегунка». При этом Санчес не исключил, что GGG может и проиграть.

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