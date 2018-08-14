Тренер Головкина предложил два сценария победы над «Канело» в реванше
Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), попытался предсказать исход
Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), попытался предсказать исход
Их повторный бой состоится 15 сентября в
Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.
«Мы увидим, у кого лучше техника, лучше защита и лучше сила удара. Пусть «Канело» выбрасывает комбинации ударов, мы просто будем делать точно так же. Надеюсь, на этот раз «Канело» выдохнется, вкладываясь в удары и пытаясь нокаутировать Головкина, после чего сам окажется на канвасе.
Реванш будет сложным для обоих боксеров. Он будет трудным в первые
Ранее тренер Головкина выразил надежду, что Альварес сдержит слово и будет драться с его подопечным с реванше, а не использовать тактику «трусливого бегунка». При этом Санчес не исключил, что GGG может и проиграть.