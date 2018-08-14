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10:45 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Головкин «лишился» обязательного претендента на титул WBA

Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) потребовали от своего «обычного» чемпиона в среднем весе японца Риоты Мураты (14−1, 11 КО) боя с американцем Робом Брэнтом (23−1, 16 КО), обязательным претендентом. Об этом пишет vRINGe.com.

Стороны не сумели договориться полюбовно, а на промоутерские торги представители чемпиона (со-промоутеры Teiken Promotions и Top Rank Promotions) не явились. Со ставкой в размере чуть более 200 тысяч долларов США победил промоутер претендента Грег Коэн (Greg Cohen Promotions).

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Нежелание стороны чемпиона участвовать в торгах спровоцировало решение WBA — организация постановила, что в этом поединке призовой фонд будет разделен в соотношении 50/50 вместо привычных 70/30 в пользу чемпиона.

ESPN практически уверен в том, что Мурата или добровольно откажется от титула, или будет лишен звания чемпиона решением WBA. Комментирует вице-президент Top Rank Карл Морретти: «Мы приняли решение не участвовать в торгах. Точно также сделали и наши партнеры из Teiken. У Мураты запланирован бой на 20 октября. Больше мне сказать вам нечего».

Отметим, Брэнт был обязательным претендентом на титул «обычного» чемпиона WBA с мая 2017 года. Но поскольку для определения чемпиона Мурате и французу Хассану Энжикаму (36−3, 21 КО) потребовалось два боя, Брэнту пришлось подождать.

Позже американец принял решение участвовать во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), поднялся ради этого в вес до среднего веса, но был бесславно выбит в ¼ финала матерым ветераном из ФРГ Юргеном Бремером (49−3, 35 КО).

Жалуется промоутер Брэнта: «Решение о том, что призовой фонд будет разделен поровну было принято всеми сторонами, никто против него не возражал. Мы выиграли в торгах. Если они откажутся от боя, то это их право, хотя мне очень этого бы не хотелось. В любом случае, мой парень следующий бой проведет за титул. Но повторюсь, мы бы хотели драться с Муратой».

С кем 20 октября проведет бой Мурата — неизвестно. Молва в соперники японцу сватает ирландца Джейсона Куигли (14−0, 11 КО) из Golden Boy Promotions.

Напомним, Мурата завоевал пояс WBA в октябре 2017 года в бою с французско-камерунским боксером Хассаном Н`Дамом Н`Жикамом (36−3, 23 КО), чей угол отказался от продолжения. При этом японец за пять месяцев до этого проиграл первый поединок Н`Жикаму, но WBA постановила провести немедленный реванш из-за скандального решения судей.

Этот пояс сделал Мурату обязательным претендентом для суперчемпиона WBA в среднем весе — казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), который также владеет титулами WBC и IBO. До июня этого года GGG принадлежал и четвертый пояс — IBF в среднем весе, но организация отобрала его за отказ казахстанца дать письменное согласие на бой с обязательным претендентом.

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