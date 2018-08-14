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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Несостоявшийся претендент на титул Головкина предложил бой экс-сопернику GGG

Экс-чемпион мира в среднем весе Хассан Н`Дам Н`Жикам предложил провести бой британцу Крису Юбенку-младшему, передает allboxing.ru.

Н`Жикам хочет выйти на ринг 28 сентября в Джидде, где пройдет финальный поединок первого сезона Суперсерии между чемпионом WBA во втором среднем весе Джорджем Гроувсом и Каллумом Смитом.

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Если устроить бой с Юбенком не получится, Н`Жикам рассматривает в качестве замены бывшего претендента на чемпионский титул в среднем весе Мартина Мюррея.

«Я готов драться с любым топовым боксером и вскоре выйти на титульный бой. Бой с Крисом Юбенком-младшим был бы хорош, так как я знаю, что слишком опытен для него. Я бывший чемпион мира и побью его, если он примет мой вызов. Если нет, тогда Мартин Мюррей был бы отличным соперником. Это был бы хороший бой, и он вывел бы меня на титульный бой. А если Мюррей победит, он тоже может выйти на титульный бой, поэтому оба поединка имеют смысл», — сказал Н`Жикам.

Напомним, в мае прошлого года Н`Жикам становился претендентом на титул казахстанца Геннадия Головкина, победив японца Риото Мурату в бою за пояс регулярного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA. Однако Всемирная боксерская ассоциация тогда постановила провести немедленный реванш из-за скандального решения судей. В итоге спустя несколько месяцев Мурата вернул себе титул, угол Н`Жикама отказался от продолжения.

Мюррей же сам имеет опыт встречи с Головкиным. В марте 2015 года британец продержался до 11 раунда, но проиграл техническим нокаутом. Юбенк также был близок к бою с Головкиным в 2016 году, но переговоры сорвались из-за завышенных требований отца британского боксера.

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