Несостоявшийся претендент на титул Головкина предложил бой экс-сопернику GGG

Н`Жикам хочет выйти на ринг 28 сентября в Джидде, где пройдет финальный поединок первого сезона Суперсерии между чемпионом WBA во втором среднем весе Джорджем Гроувсом и Каллумом Смитом.
Если устроить бой с Юбенком не получится, Н`Жикам рассматривает в качестве замены бывшего претендента на чемпионский титул в среднем весе Мартина Мюррея.
«Я готов драться с любым топовым боксером и вскоре выйти на титульный бой. Бой с Крисом
Напомним, в мае прошлого года Н`Жикам становился претендентом на титул казахстанца Геннадия Головкина, победив японца Риото Мурату в бою за пояс регулярного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA. Однако Всемирная боксерская ассоциация тогда постановила провести немедленный реванш
Мюррей же сам имеет опыт встречи с Головкиным. В марте 2015 года британец продержался до 11 раунда, но проиграл техническим нокаутом. Юбенк также был близок к бою с Головкиным в 2016 году, но переговоры сорвались