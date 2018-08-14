Несостоявшийся претендент на титул Головкина предложил бой экс-сопернику GGG

«Я готов драться с любым топовым боксером и вскоре выйти на титульный бой. Бой с Крисом Юбенком-младшим был бы хорош, так как я знаю, что слишком опытен для него. Я бывший чемпион мира и побью его, если он примет мой вызов. Если нет, тогда Мартин Мюррей был бы отличным соперником. Это был бы хороший бой, и он вывел бы меня на титульный бой. А если Мюррей победит, он тоже может выйти на титульный бой, поэтому оба поединка имеют смысл», — сказал Н`Жикам.