Темиртас Жусупов: На Азиатских играх только одна задача — золото

Источник: Prosports.kz

Член национальной сборной РК по боксу Темиртас Жусупов в интервью Prosports.kz рассказал о подготовке к Азиатским играм, поделился ожиданиями от финала WSB и дал прогноз на бой Головкин — Канело.

— Темиртас, как проходят сборы и подготовка к Азиатским играм?

— Начались финальные сборы в Астане, которые продлятся до 16-го числа. Подготовка идет полным ходом.

— В целом какие задачи ставит тренерский штаб на Азиаду?

— Задачи озвучены не были, но надо только золото завоевывать для страны.

— Лично для себя какие цели ставите?

— Только золото. Настраиваюсь на это, хорошо готовлюсь. Просматриваю бои соперников. Изучаю свои ошибки. Потому что это очень сильный старт, турнир. Азиатские игры проходят раз в четыре года. Соответственно, ответственность большая.

— Кого считаете самыми топовыми соперниками в своем весе?

— Это боксеры из Узбекистана, Индии, Кореи и Филиппин.

— Ранее с кем-то из них встречались?

— С боксером из Узбекистана только (речь идет о Хасанбое Дусматове. — Prosports.kz). Остальных видел на соревнованиях. Кроме них тоже есть сильные боксеры. Потому что Азиатский регион в легких весах всегда был силен.

— Что думаете об исключении тяжелых весовых категорий из программы бокса на Азиатских играх?

— Если честно, я был удивлен, почему именно тяжелые веса. Ведь в этих весовых всегда были красочные бои. Тем более у нас в стране в тяжелых весах есть очень сильные боксеры. Я не знаю, почему убрали. Я считаю, что для Казахстана эти три веса (полутяжелый, тяжелый и супертяжелый. — Prosports.kz) принесли бы медали.

— Официальная причина не была озвучена?

— Нет. Официально ничего не говорили.

— Как ребята из тяжелых весов отреагировали на эту новость? Не разочарованы ли?

— Они, конечно, разочарованы. Были удивлены тем фактом, что не поедут на Азиаду. А так насчет этого с ними не разговаривал. Мне кажется, им и так обидно.

— Как вообще чувствуете себя в преддверии Азиатских игр? Травмы не беспокоят?

— Нет, все хорошо. Тренируемся.

— В какой вы сейчас форме?

— Можно сказать, что я уже подхожу к идеальной форме. Хорошо прошли сборы ОФП в Алматы. В физическом плане набрали. Теперь на заключительных сборах будем работать на скорость, тактику и технику. Думаю, к этому времени я выйду на пик формы.

— «Астана Арланс» пробилась в финал WSB Всемирной серии бокса, где встретится с командой из Кубы. Уже известно, когда пройдет этот поединок?

— Мы тоже не знаем, но я слышал, что, возможно, будет в Казахстане. Изначально говорили, что финал пройдет на нейтральной территории в Дубае. Теперь — что в Казахстане. Еще ничего не уточняли, но говорят, что осенью.

— Вы будете боксировать в финале?

— Я надеюсь, что меня подключат. Я бы хотел выступить за «Арланов» и принести им победы. Потому что это финал. Казахстану нужна только победа. Тем более мы встречались с кубинцами, и не раз. И всегда выходили победителями. А так привлекут меня или нет, не знаю. Но вообще, в этом сезоне я выступал на всех боях. И хотел бы уже до конца выступить.

— Какие сборные являются главными конкурентами Казахстана на этих Азиатских играх?

— В каждом весе есть свой сильный лидер. Например, в Узбекистане в весе до 49 кг боксер хороший. В других странах тоже есть свои лидеры в своих весах. В Таиланде боксер в весе до 64 кг хорош. Каждая страна в каком-то весе сильна.

— Как я понял, в весе до 49 кг речь идет об олимпийском чемпионе Хасанбое Дусматове. Как вообще его нейтрализовать? На первый взгляд кажется, что он боксер без изъянов.

— У каждого боксера есть изъяны. Он последние два боя проиграл. В России на турнире и у нас в Кубке Президента проиграл боксеру из Индии.

— Видимо, после Олимпиады пошел на спад.

— Может, просто не в форме был, но на Азиатских играх он точно будет на пике своих кондиций. Поэтому надо настраиваться и готовиться.

— С Биржаном Жакиповым не советовались? Он ведь долгое время выступал в вашем весе.

— Если честно, нет, не советовался. Но я думаю, он приедет нас провожать на Азиатские игры. Тогда планирую поговорить, посоветоваться с ним, потому что Биржан выигрывал Дусматова, и не раз. Знает его слабые стороны.

— За выступлениями бывших сборников Данияром Елеусиновым, Иваном Дычко следите?

— Да, конечно.

Сейчас многие сборники в профессионалах — Мадияр Ашкеев, Асхат Уалиханов, Аблайхан Хусаинов, Батыр Джукембаев, Иван Дычко, Данияр Елеусинов. Следим за ними постоянно, созваниваемся часто. Они про свои подготовки рассказывают, удачи им желаем.

— Сами еще не планировали переходить в профессиональный бокс?

— Пока не думал об этом.

— Скоро Геннадию Головкину предстоит провести второй бой с Саулем Альваресом. Что думаете об этом поединке?

— Я верю, что Геннадий Головкин выиграет. Я почти уверен в его победе. Буду только за него болеть.

— Первый бой кто, по-вашему, выиграл?

— Справедливым результатом была бы победа Головкина. Почему была ничья, не знаю. Вся страна была удивлена таким исходом. Может, это политический ход, чтобы второй бой собрал больше денег.

— Не думаете, что его могут опять засудить, если бой пройдет все 12 раундов?

— Головкину надо работать в своей манере. Быть на голову выше соперника. Я думаю, в этот раз Альварес пойдет ва-банк. В первой же встрече он просто избегал боя: двигался, защищался. У него была задача простоять 12 раундов. Теперь ему придется показать себя, идти в атаку. А это хорошо для Головкина. Я думаю, нас ждет очень зрелищный бой.