«Собаки лают, караван идет». Соперник Головкина жестко высказался в адрес критиков
Популярный мексиканский средневес Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) устал отвечать на вопросы о февральских
Популярный мексиканский средневес Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) устал отвечать на вопросы о февральских
«Я уже тысячу раз рассказывал о том, что произошло. Мне нечего добавить. Если вас интересует только лишь это, найдите старые интервью», — злобно отреагировал претендент, которому 15 сентября в
По причине проваленных мексиканцем
«Я всегда в форме. Это опыт. Я понимаю, что даже если у тебя нет боёв, необходимо тренироваться, поддерживать форму. У меня был перерыв в этом году, но было чем заняться. Например, залечил старые болячки.
«Есть люди, которые ищут предлог