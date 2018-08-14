«Собаки лают, караван идет». Соперник Головкина жестко высказался в адрес критиков

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«Я уже тысячу раз рассказывал о том, что произошло. Мне нечего добавить. Если вас интересует только лишь это, найдите старые интервью», — злобно отреагировал претендент, которому 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) предстоит второй бой с чемпионом из Казахстана Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Первый бой состоялся в сентябре прошлого года и завершился вничью.

По причине проваленных мексиканцем допинг-проб, назначенный на май реванш пришлось перепланировать на 15 сентября, а Атлетическая комиссия штата Невада на полгода отстранила Альвареса от выступлений.

«Я всегда в форме. Это опыт. Я понимаю, что даже если у тебя нет боёв, необходимо тренироваться, поддерживать форму. У меня был перерыв в этом году, но было чем заняться. Например, залечил старые болячки. Как-никак, я уже 13 лет в боксе», — рассказал Альварес.