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11:38 (мск), источник: Sports.kz

«Собаки лают, караван идет». Соперник Головкина жестко высказался в адрес критиков

Популярный мексиканский средневес Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) устал отвечать на вопросы о февральских допинг-пробах, когда в его организме был выявлен запрещённый препарат кленбутерол.

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«Я уже тысячу раз рассказывал о том, что произошло. Мне нечего добавить. Если вас интересует только лишь это, найдите старые интервью», — злобно отреагировал претендент, которому 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) предстоит второй бой с чемпионом из Казахстана Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Первый бой состоялся в сентябре прошлого года и завершился вничью.

По причине проваленных мексиканцем допинг-проб, назначенный на май реванш пришлось перепланировать на 15 сентября, а Атлетическая комиссия штата Невада на полгода отстранила Альвареса от выступлений.

«Я всегда в форме. Это опыт. Я понимаю, что даже если у тебя нет боёв, необходимо тренироваться, поддерживать форму. У меня был перерыв в этом году, но было чем заняться. Например, залечил старые болячки. Как-никак, я уже 13 лет в боксе», — рассказал Альварес.

«Есть люди, которые ищут предлог кого-нибудь покритиковать, — размышляет мексиканец. — Они не были никогда в Мексике, они ничерта не знают, как здесь обстоят дела с кленбутеролом и мясом, но они считают, что могут об этом говорить. Им просто нравится кого-то в чём-то обвинять. Сами ничерта не делают, только критикуют. Одно хорошо, мне плевать на их мнение. Собака лает, караван идёт».

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