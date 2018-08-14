Головкину подсказали пример из Зала славы для победы над «Канело»

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Так, обозреватель посоветовал Геннадию взять за пример американского экс-чемпиона мира в первой полусредней весовой категории Аарона Прайора, включенного в Международный зал боксерской славы.

«Согласно общепринятому мнению «Канело» победит, если бой дойдет до подсчета очков. Фанаты бокса верят, что Альвареса нельзя победить в Лас-Вегасе, если только его не нокаутировать, в противном случае он возьмет верх решением судей, либо же бой завершится вничью. Если 36-летний Головкин постарел со времен их первого поединка в прошлом сентябре, то «Канело» может и выиграть. Он имеет преимущество перед GGG в скорости и в первом бою ему удавалось перебоксировать Головкина в моменты контратак.

«Канело» проделал хорошую работу в последних трех раундах, но все-таки он не смог сделать достаточно для победы из-за его проблем с выносливостью. Головкин старше, но это 27-летний Альварес выдохся после второго отрезка и позволил GGG забрать рауны под номером 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12.