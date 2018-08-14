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12:44 (мск), источник: Sports.kz

Головкину подсказали пример из Зала славы для победы над «Канело»

Один из постоянных авторов сайта Boxingnews24.com Джим Дауэр порассуждал, каким образом казахстанец Геннадий Головкин способен выиграть второй поединок против мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса 15 сентября, сообщает Sports.kz.

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Так, обозреватель посоветовал Геннадию взять за пример американского экс-чемпиона мира в первой полусредней весовой категории Аарона Прайора, включенного в Международный зал боксерской славы.

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«Согласно общепринятому мнению «Канело» победит, если бой дойдет до подсчета очков. Фанаты бокса верят, что Альвареса нельзя победить в Лас-Вегасе, если только его не нокаутировать, в противном случае он возьмет верх решением судей, либо же бой завершится вничью. Если 36-летний Головкин постарел со времен их первого поединка в прошлом сентябре, то «Канело» может и выиграть. Он имеет преимущество перед GGG в скорости и в первом бою ему удавалось перебоксировать Головкина в моменты контратак.

«Канело» проделал хорошую работу в последних трех раундах, но все-таки он не смог сделать достаточно для победы из-за его проблем с выносливостью. Головкин старше, но это 27-летний Альварес выдохся после второго отрезка и позволил GGG забрать рауны под номером 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12.

Головкину будет трудно нокаутировать «Канело», потому что мексиканец много двигает головой и хорош в контратаках. GGG будет нужно использовать стиль Аарона Прайора, чтобы вымотать «Канело» и отправить его в нокаут, — отметил Дауэр.

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