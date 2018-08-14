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13:54 (мск), источник: Sports.kz

«У него не было выбора». Почему «Канело» бегал от Головкина в первом поединке

По мнению журналиста Boxingnews24.com Шона Джонса, мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес избрал оборонительную тактику в поединке с Геннадием Головкиным по причине своей низкой физической выносливости, сообщает Sports.kz.

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Одним из самых яростных критиков стиля «Канело» в этом бою является тренер GGG Абель Санчес.

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Специалист заявлял, что мексиканец солгал своим болельщикам, перед поединком обещая нокаутировать Головкина, а затем весь вечер бегая по рингу.

«Вместо того, чтобы разочаровываться в том, что “Канело” не хотел ввязываться в обмен ударами в первом поединке, Головкину и его тренеру Абелю Санчесу нужно понять, что у Альвареса не было выбора, кроме как боксировать таким образом. “Канело” не хватает дыхалки, чтобы драться весь раунд в быстром темпе. Он не мог этого делать даже в возрасте 22 лет в поединке с Флойдом Мэйвезером 2013 года. Учитывая эту ограниченность “Канело”, GGG и Санчес должны понять, что у него имеется лишь один способ вести поединок — бегать и брать передышки на канатах. Вместо того чтобы жаловаться, им следовало бы взглянуть на ситуацию глазами “Канело”. Для мексиканца было бы полной катастрофой, если бы он решил биться с Головкиным в стационарной манере. Он бы почти немедленно себя исчерпал и оказался в нокауте», — написал Джонс.

Второй поединок Головкина и Альвареса состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

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