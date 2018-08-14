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14:56 (мск), источник: Р-Спорт

Назван состав сборной России по боксу на юниорский чемпионат мира в Будапеште

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Объявлен состав юниорской сборной России по боксу на чемпионат мира для спортсменов не старше 18 лет, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионат мира в Будапеште пройдет с 21 по 31 августа. Российская команда отправится в Венгрию 19 августа.

Полностью состав сборной России на предстоящие соревнования:

мужчины — Дмитрий Батяй (до 49 кг), Борис Карибян (до 52 кг), Всеволод Шумков (до 56 кг), Кагир Минатуллаев (до 60 кг), Илья Попов (до 64 кг), Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Даниил Тетерев (до 75 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Федоров (до 91 кг), Алексей Дронов (свыше 91 кг);.

женщины — Ксения Бесчастнова (до 48 кг), Любовь Шарапова (до 51 кг), Валерия Родионова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Ланна Малюганова (до 64 кг), Ангелина Кабакова (до 69 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Анастасия Рыбак (до 81 кг).

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