Назван состав сборной России по боксу на юниорский чемпионат мира в Будапеште

Чемпионат мира в Будапеште пройдет с 21 по 31 августа. Российская команда отправится в Венгрию 19 августа.

Полностью состав сборной России на предстоящие соревнования:

мужчины — Дмитрий Батяй (до 49 кг), Борис Карибян (до 52 кг), Всеволод Шумков (до 56 кг), Кагир Минатуллаев (до 60 кг), Илья Попов (до 64 кг), Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Даниил Тетерев (до 75 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Федоров (до 91 кг), Алексей Дронов (свыше 91 кг);.