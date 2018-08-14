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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Елеусинову нужно дать время»: британский журналист вступился за олимпийского чемпиона

Британский журналист спортивного сайта MMAPlus.uk Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил перспективы олимпийского чемпиона казахстанца Данияра Елеусинова (3−0, 1 КО).

«Блистательная карьера в любительском боксе не гарантирует моментального успеха в профессионалах. Согласен, что в Англии публика очень требовательная. Однако я не согласен с тем, что Елеусинов разочаровал своих поклонников. Он еще учится боксировать как профи. Ему гораздо сложнее, чем большинству боксеров. Его образ победителя Олимпиады ставит большую планку.

Ему нужно дать время. Какие-либо выводы можно делать лишь через несколько боев. Он провел всего лишь три поединка. При этом во всех он победил без вопросов. Необязательно нокаутировать своих противников. Главное быть стабильным и показывать свой уровень мастерства, — отметил Смит.

Напомним, что в своем последнем бою Елеусинов 3 августа в британском Кардиффе по очкам победил венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО).

Следующий бой Елеусинов проведет в США, где он уже выступал 28 апреля, когда дебютировал в профи с досрочной победы над американцем Ноа Киддом (3−1−1, 1 КО).

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