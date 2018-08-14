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20:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Виталий Кличко вернется на ринг ради шахмат

Мэр Киева и бывший украинский боксер Виталий Кличко сойдется в шахматном поединке с британским тяжеловесом Ленноксом Льюисом. Об этом сообщает Daily Mail.

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«Мы сыграем в шахматы прямо на ринге. Мы слишком старые, чтобы снова натягивать боксерские перчатки», — разъяснил 52-летний Льюис. Мероприятие пройдет в Киеве в октябре.

21 июня 2003 года Льюис одолел Кличко в поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. Льюис обещал матч-реванш украинцу, но не предоставил такой возможности Кличко и закончил карьеру.

В бытность профессиональным боксером Кличко провел 47 поединков и проиграл всего дважды. На счету украинца 45 побед, 41 из них — нокаутом.

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