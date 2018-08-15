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12:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Эффект морковки». Промоутер Головкина потроллил Альвареса за взвешивание для WBC

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) Том Леффлер потроллил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) за взвешивание для Всемирного боксерского совета (WBC).

По правилам WBC, боксеры проходят взвешивание за 30 и семь дней до боя. На первом промежутке Альварес показал на весах 167,4 фунта (75,9 килограмма) при лимите в 176 фунтов (79,8 килограмма).

«Приятно видеть эффект морковки, которая она оказывает в тренировочном лагере. Теперь больше никакого мексиканского мяса», — написал Леффлер в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Леффлер в очередной раз напомнил о допинг-скандале с участием Альвареса, по вине которого сорвался майский реванш с Головкиным. Сразу в двух февральских допинг-пробах Альвареса обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии «Канело» получил шестимесячную дисквалификацию, срок которой истекает в середине августа.

В одном из последних интервью «Канело» признался, что после допинг-скандала исключил мясо из своего рациона. На этом фоне Леффлер начал упоминать морковку, когда речь шла о форме и допинге мексиканца. Одним из первых этот прием использовал чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия (38−0, 30 КО).

Добавим, что Головкин также успешно уложился в лимит веса за 30 дней до боя, но оказался чуть тяжелее соперника — 168,3 фунта (76,3 килограмма). При этом перед первым поединком Альварес не проходил взвешивание для WBC, так как отказался претендовать на этот титул — в бою пояс стоял на кону только для Головкина.

Реванш Головкин — Альварес состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее в их первом бою была зафиксирована спорная ничья.

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