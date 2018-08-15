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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер и промоутер оценили форму Головкина за 30 дней до реванша с «Канело»

Тренер Абель Санчес и промоутер Том Леффлер оценили форму своего подопечного — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) за 30 дней до матча-реванша против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

По правилам WBC, боксеры проходят взвешивание за 30 и семь дней до боя. На первом промежутке Головкин успешно уложился лимите, показав на весах 168,3 фунта (76,3 килограмма) при разрешенных 176 фунтах (79,8 килограмма).

«Геннадий всегда в форме. Никаких оправданий. Геннадий — профессионал, и он относится к своему чемпионскому господству как профессионал — вне зависимости от того, тренируется он или нет. Именно поэтому он — чемпион мира с 2010 года», — приводит слова Санчеса BoxingScene.com.

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«Одна вещь, на которую вы можете рассчитывать от Геннадием, так это то, что он сохранит Big Drama Show к бою, не к тренировочному лагерю. Он уже в семидневном лимите веса WBC (168 фунтов). Именно Головкин проявлял активность в первом бою, перебоксировав “Канело” в десяти из 12 раундов. На этот раз Головкин будет доминировать в каждом раунде», — добавил Леффлер.

Добавим, что в отличие от первого боя, когда Альварес отказался проходить взвешивание за 30 дней до боя, так как отказался претендовать на титул WBC, на этот раз он изменил планы и встал на весы. Мексиканец даже оказался легче Головкина — 167,4 фунта (75,9 килограмма).

Леффлер не упустил шанс потроллить Альвареса по этому поводу, заметив у похудевшего мексиканца «эффект морковки». Таким образом, промоутер Головкина в очередной раз напомнил о допинг-скандале с участием «Канело», по вине которого сорвался майский реванш.

В одном из последних интервью «Канело» признался, что после это случая убрал мясо из своего рациона. На этом фоне Леффлер начал упоминать морковку, когда речь заходила о форме или допинге мексиканца. Одним из первых этот прием использовал чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия (38−0, 30 КО).

Напомним, реванш Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад их первый завершился спорной ничьей.

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